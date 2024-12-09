Asgari Ücret Zam Maratonu Başlıyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Öncesi Masada Konuşulan Rakamlar
Asgari Ücret Zam Maratonu Başlıyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Öncesi Masada Konuşulan Rakamlar
Asgari ücret 2025 zammında maraton yarın (10 Aralık Salı) başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek ve Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret zammına dair ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Merakla beklenen komisyon toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret zam süreci yarın resmi olarak başlayacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 zammı için yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komsiyon toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Masada hangi rakamlar konuşuluyor?
Öte yandan, çalışanların yüzde 40 zam beklentisi var. Ancak işverenler, bu rakamı karşılamayacağını belirterek karşı çıkıyor. Uzmanlar, bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının oldukça hareketli geçeceğini belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın