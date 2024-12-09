Asgari Ücret Zam Maratonu Başlıyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Öncesi Masada Konuşulan Rakamlar

Net asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 oldu. Eğer yüzde 44 oranında zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 482 TL olacak. Ancak eğer yüzde 21 zam yapılırsa 20 bin 572 liraya ulaşacak.

Yüzde 25 zam senaryosunda 21 bin 252 TL; yüzde 30 zam yapıldığı takdirde ise 22 bin 102 lira olacak.