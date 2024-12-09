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Asgari Ücret Zam Maratonu Başlıyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Öncesi Masada Konuşulan Rakamlar

Asgari Ücret Zam Maratonu Başlıyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Öncesi Masada Konuşulan Rakamlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2024 - 11:53

Asgari ücret 2025 zammında maraton yarın (10 Aralık Salı) başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek ve Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret zammına dair ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Merakla beklenen komisyon toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Asgari ücret zam süreci yarın resmi olarak başlayacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 zammı için yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek.

Asgari ücret zam süreci yarın resmi olarak başlayacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 zammı için yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek.

10 Aralık Salı günü saat 16.00'da ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu ay toplam dört toplantı yapması bekleniyor. 31 Aralık 2024'e kadar ise zam oranı belli olacak.

Komsiyon toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Komsiyon toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, 'Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz' dedi.

Masada hangi rakamlar konuşuluyor?

Masada hangi rakamlar konuşuluyor?

Net asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lira olmuştu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 oldu. Eğer yüzde 44 oranında zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 482 TL olacak. Ancak eğer yüzde 21 zam yapılırsa 20 bin 572 liraya ulaşacak. 

Yüzde 25 zam senaryosunda 21 bin 252 TL; yüzde 30 zam yapıldığı takdirde ise 22 bin 102 lira olacak.

Öte yandan, çalışanların yüzde 40 zam beklentisi var. Ancak işverenler, bu rakamı karşılamayacağını belirterek karşı çıkıyor. Uzmanlar, bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının oldukça hareketli geçeceğini belirtiyor.

Öte yandan, çalışanların yüzde 40 zam beklentisi var. Ancak işverenler, bu rakamı karşılamayacağını belirterek karşı çıkıyor. Uzmanlar, bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının oldukça hareketli geçeceğini belirtiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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