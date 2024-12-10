Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Zammının İlk Toplantısı İçin Bir Araya Geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret zammı için ilk kez bir araya geldi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için de maraton resmen başlamış oldu. İşçi, işveren, hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. İlk toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda rakam konuşulmadı. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.