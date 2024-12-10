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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Zammının İlk Toplantısı İçin Bir Araya Geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Zammının İlk Toplantısı İçin Bir Araya Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 16:04

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret zammı için ilk kez bir araya geldi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için de maraton resmen başlamış oldu. İşçi, işveren, hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. İlk toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda rakam konuşulmadı. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.

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Asgari ücret 2025 zammı için resmi süreç resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı için bir araya geldi. Toplantı saat 16.00'da başladı.

Asgari ücret 2025 zammı için resmi süreç resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı için bir araya geldi. Toplantı saat 16.00'da başladı.

Toplantıda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

İlk toplantıda masadan bir rakam çıkmayacak. Ancak masaya oturan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin asgari ücret için tavrı belli olmuş olacak.

İlk toplantıda masadan bir rakam çıkmayacak. Ancak masaya oturan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin asgari ücret için tavrı belli olmuş olacak.

Önümüzdeki süreçte yapılacak toplantılarla başta çalışanlar olmak üzere tüm ülkeyi ilgilendiren kararlar alınacak. İşveren ve işçi ev sahipliğiyle toplantılar yapılacak. Son toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak.

Saat 16.00'da başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.

Saat 16.00'da başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret zam kararını 31 Aralık 2024’e kadar açıklayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, “Adil bir asgari ücret belirlenmesini talep ediyoruz. İşçi ve işveren temsilcilerinin görüşleyini dinleyeceğiz, üç taraflı bir mekanizma işletiyoruz, işçi ve işveren maksimum fayda sağlayacak rakam olacak” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, “Adil bir asgari ücret belirlenmesini talep ediyoruz. İşçi ve işveren temsilcilerinin görüşleyini dinleyeceğiz, üç taraflı bir mekanizma işletiyoruz, işçi ve işveren maksimum fayda sağlayacak rakam olacak” dedi.

Mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücret yapılacak zam olasılıkları ve rakamlar şöyle:

Mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücret yapılacak zam olasılıkları ve rakamlar şöyle:

  • % 20 zam: 20.402 TL 

  • % 25 zam: 21.252 TL 

  • % 30 zam: 22.102 TL 

  • % 35 zam: 22.952 TL 

  • % 40 zam: 23.802 TL 

  • % 45 zam: 24.652 TL 

  • % 50 zam: 25.503 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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