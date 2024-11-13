Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olmalı? Maaşın Kaç TL Olursa Mutlu Olursun?

Asgari ücret 2025 zammı Ocak ayında belli olacak. Milyonlarca çalışanın kaderi aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun elinde olacak. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var ama 'Hangisi tatmin edici?' diye sorarsanız bence hiçbiri... Asgari ücrette bir yandan 22 bin TL konuşuluyor bir yandan da 24 bin TL. Hayat pahalılığının giderek arttığı Türkiye'de bu maaşlarla geçinilir mi yorumları size bırakıyoruz...

Eminim asgari ücrete dair söylemek istedikleriniz vardır. O halde anketimize buyurun!

Sizce asgari ücret 2025'te ne kadar olmalı?👇🏻