Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olmalı? Maaşın Kaç TL Olursa Mutlu Olursun?
Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olmalı? Maaşın Kaç TL Olursa Mutlu Olursun?
Asgari ücret 2025 zammı Ocak ayında belli olacak. Milyonlarca çalışanın kaderi aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun elinde olacak. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var ama 'Hangisi tatmin edici?' diye sorarsanız bence hiçbiri... Asgari ücrette bir yandan 22 bin TL konuşuluyor bir yandan da 24 bin TL. Hayat pahalılığının giderek arttığı Türkiye'de bu maaşlarla geçinilir mi yorumları size bırakıyoruz...
Eminim asgari ücrete dair söylemek istedikleriniz vardır. O halde anketimize buyurun!
Sizce asgari ücret 2025'te ne kadar olmalı?👇🏻
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2025'in başlıca konuları arasında asgari ücret zammı yer alıyor. Kulislerde konuşulan en düşük rakam 22 bin TL. Mevcut 17 bin 2 lira olan asgari ücret için en yüksek konuşulan rakam ise 24 bin 650 TL.
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2025 Asgari Ücret Sence Ne Kadar Olmalı?
Sence hükümet 2025 asgari ücreti kaç TL yapar?
Peki maaşının kaç TL olması seni mutlu eder?
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