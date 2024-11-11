2025 Asgari Ücret Zammında Dikkat Çeken İpucu: Kulislerde Konuşulan En Kuvvetli Rakam Ortaya Çıktı

2025 asgari ücret zammı milyonlar tarafından merak ediliyor. Ocak ayında belli olacak zamma dair ipuçları ortaya çıktı. Kulislerde yüzde 30 zam ihtimali konuşuluyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın açıklamaları ise dikkat çeken noktalardan biri oldu. Akçay, beklenen enflasyon kadar zam oranın artış yapılmasının bu döneme uygun olduğunu belirtti. İşte yeni yıl için geri sayım başlarken asgari ücrete dair merak edilenler.