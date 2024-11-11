2025 Asgari Ücret Zammında Dikkat Çeken İpucu: Kulislerde Konuşulan En Kuvvetli Rakam Ortaya Çıktı
2025 Asgari Ücret Zammında Dikkat Çeken İpucu: Kulislerde Konuşulan En Kuvvetli Rakam Ortaya Çıktı
2025 asgari ücret zammı milyonlar tarafından merak ediliyor. Ocak ayında belli olacak zamma dair ipuçları ortaya çıktı. Kulislerde yüzde 30 zam ihtimali konuşuluyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın açıklamaları ise dikkat çeken noktalardan biri oldu. Akçay, beklenen enflasyon kadar zam oranın artış yapılmasının bu döneme uygun olduğunu belirtti. İşte yeni yıl için geri sayım başlarken asgari ücrete dair merak edilenler.
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Asgari ücrete 2025 Ocak ayından yeni bir zam gelecek. Yeni yıl için geri sayım başlarken nefesler tutuldu, kulislerde asgari ücrete dair konuşulanlar merak edildi.
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Asgari ücrete en az yüzde 25 zam bekleniyor. Ancak bu rakam yeterli görülmezken aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla düğüm çözülecek.
Merkez Bankası yıllık enflasyon tahminini yüzde 44’e yükseltmesi tahminlerin değişmesine neden oldu.
TGRT Haber’de yer alan derlemeye göre kulislerde yüzde 30 zam ihtimali kuvvetli. Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa en düşük aylık maaş 17 bin 2 liradan 22 bin TL’ye yükselecek.
Milyonlar enflasyon üzerinde bir artış bekliyor ama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın açıklamaları soru işaretlerine neden oldu.
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