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2025 Asgari Ücret Zammında Dikkat Çeken İpucu: Kulislerde Konuşulan En Kuvvetli Rakam Ortaya Çıktı

2025 Asgari Ücret Zammında Dikkat Çeken İpucu: Kulislerde Konuşulan En Kuvvetli Rakam Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.11.2024 - 10:47

2025 asgari ücret zammı milyonlar tarafından merak ediliyor. Ocak ayında belli olacak zamma dair ipuçları ortaya çıktı. Kulislerde yüzde 30 zam ihtimali konuşuluyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın açıklamaları ise dikkat çeken noktalardan biri oldu. Akçay, beklenen enflasyon kadar zam oranın artış yapılmasının bu döneme uygun olduğunu belirtti. İşte yeni yıl için geri sayım başlarken asgari ücrete dair merak edilenler.

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Asgari ücrete 2025 Ocak ayından yeni bir zam gelecek. Yeni yıl için geri sayım başlarken nefesler tutuldu, kulislerde asgari ücrete dair konuşulanlar merak edildi.

Asgari ücrete 2025 Ocak ayından yeni bir zam gelecek. Yeni yıl için geri sayım başlarken nefesler tutuldu, kulislerde asgari ücrete dair konuşulanlar merak edildi.

Asgari ücrete en az yüzde 25 zam bekleniyor. Ancak bu rakam yeterli görülmezken aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla düğüm çözülecek.

Asgari ücrete en az yüzde 25 zam bekleniyor. Ancak bu rakam yeterli görülmezken aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla düğüm çözülecek.

2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyon mu rol alacak bilinmiyor.

Merkez Bankası yıllık enflasyon tahminini yüzde 44’e yükseltmesi tahminlerin değişmesine neden oldu.

Merkez Bankası yıllık enflasyon tahminini yüzde 44’e yükseltmesi tahminlerin değişmesine neden oldu.

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5; yıl sonu hedeflenen enflasyon ise yüzde 17.5.

TGRT Haber’de yer alan derlemeye göre kulislerde yüzde 30 zam ihtimali kuvvetli. Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa en düşük aylık maaş 17 bin 2 liradan 22 bin TL’ye yükselecek.

TGRT Haber’de yer alan derlemeye göre kulislerde yüzde 30 zam ihtimali kuvvetli. Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa en düşük aylık maaş 17 bin 2 liradan 22 bin TL’ye yükselecek.

Kaynak

Milyonlar enflasyon üzerinde bir artış bekliyor ama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın açıklamaları soru işaretlerine neden oldu.

Milyonlar enflasyon üzerinde bir artış bekliyor ama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın açıklamaları soru işaretlerine neden oldu.

Maaş zammına dair ‘ileriye dönük endeksleme’ ifadelerini kullanan Akçay,  maaşlara beklenen enflasyon kadar zam oranında artış yapılmasının uygun olduğuna dikkat çekti.

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