Ünlü Ekonomistten Çok Konuşulacak İddia: “Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Zammından Korkuyor”
Ünlü Ekonomistten Çok Konuşulacak İddia: “Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Zammından Korkuyor”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyonunu yüzde 44’e yükseltti. Yeni oranla birlikte başta maaş zamları olmak üzere pek çok kaleme yapılacak zam tahminleri de güncellendi. Mynet’ten Ezgi Sivritepe’ye konuşan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın en büyük korkusunu açıkladı.
Prof. Dr. Alkin’in iddiasına göre Merkez, hükümetin asgari ücret ve emekli zammı hamlesinden ‘korkuyor.’ Merkez Bankası’nın son açıklamalarına da değinen Prof. Dr. Alkin Merkez’in adeta ‘imdat çağrısı’nda bulunduğunu sözlerine ekledi.
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün yaptığı enflasyon raporu toplantısında 2024 sonu enflasyon tahmininin yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarıldığını paylaştı.
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Bu açıklamalarla birlikte Ocak 2025’te beklenen maaş zammı tahminleri de revize edilmiş oldu.
“Merkez’in Açıklamaları İmdat Çağrısı”
“Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammından Korkuyor”
Prof. Dr. Alkin, Merkez Bankası’nın gerçeklikten uzak açıklamalar yapmasına değindi:
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Öte yandan 2025 yılına dair öngörülerini de paylaşan Prof. Dr. Alkin, “Herkes için zor bir yıl olacak” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:
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