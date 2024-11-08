Ünlü Ekonomistten Çok Konuşulacak İddia: “Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Zammından Korkuyor”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyonunu yüzde 44’e yükseltti. Yeni oranla birlikte başta maaş zamları olmak üzere pek çok kaleme yapılacak zam tahminleri de güncellendi. Mynet’ten Ezgi Sivritepe’ye konuşan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın en büyük korkusunu açıkladı.

Prof. Dr. Alkin’in iddiasına göre Merkez, hükümetin asgari ücret ve emekli zammı hamlesinden ‘korkuyor.’ Merkez Bankası’nın son açıklamalarına da değinen Prof. Dr. Alkin Merkez’in adeta ‘imdat çağrısı’nda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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