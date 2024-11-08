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Ünlü Ekonomistten Çok Konuşulacak İddia: “Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Zammından Korkuyor”

Ünlü Ekonomistten Çok Konuşulacak İddia: “Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Zammından Korkuyor”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2024 - 17:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyonunu yüzde 44’e yükseltti. Yeni oranla birlikte başta maaş zamları olmak üzere pek çok kaleme yapılacak zam tahminleri de güncellendi. Mynet’ten Ezgi Sivritepe’ye konuşan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın en büyük korkusunu açıkladı.

Prof. Dr. Alkin’in iddiasına göre Merkez, hükümetin asgari ücret ve emekli zammı hamlesinden ‘korkuyor.’ Merkez Bankası’nın son açıklamalarına da değinen Prof. Dr. Alkin Merkez’in adeta ‘imdat çağrısı’nda bulunduğunu sözlerine ekledi. 

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün yaptığı enflasyon raporu toplantısında 2024 sonu enflasyon tahmininin yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarıldığını paylaştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün yaptığı enflasyon raporu toplantısında 2024 sonu enflasyon tahmininin yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarıldığını paylaştı.

Bu açıklamalarla birlikte Ocak 2025’te beklenen maaş zammı tahminleri de revize edilmiş oldu.

Bu açıklamalarla birlikte Ocak 2025’te beklenen maaş zammı tahminleri de revize edilmiş oldu.

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“Merkez’in Açıklamaları İmdat Çağrısı”

“Merkez’in Açıklamaları İmdat Çağrısı”

Mynet’e konuşan Prof. Dr. Emre Alkin, Karahan’ın son açıklamalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Alkin’e göre Merkez’in açıklamaları adeta bir ‘imdat çağrısı’.

Kaynak

“Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammından Korkuyor”

“Merkez Bankası Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammından Korkuyor”

Prof. Dr. Emre Alkin, ‘imdat çağrısı’ sözlerinin nedenini ise şöyle açıklıyor:

'Merkez Bankası, hükümetin uygulanan ekonomi politikasına rağmen enflasyonun düşmediğini görüp, 'Biz daha fazla oy kaybına razı değiliz. Asgari ücret ve emekli maaşlarını bir düzenleyelim' demesinden korkuyor'

Prof. Dr. Alkin, Merkez Bankası’nın gerçeklikten uzak açıklamalar yapmasına değindi:

Prof. Dr. Alkin, Merkez Bankası’nın gerçeklikten uzak açıklamalar yapmasına değindi:

'İddialı hedefler koyuyorlar ama bu işte tecrübeli olmak gerekiyor. Baktığımızda Merkez Bankası'nın yöneticilerinin geçmişi merkezcilikten gelmiyor, böyle bir tecrübeleri yok.'

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Öte yandan 2025 yılına dair öngörülerini de paylaşan Prof. Dr. Alkin, “Herkes için zor bir yıl olacak” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:

Öte yandan 2025 yılına dair öngörülerini de paylaşan Prof. Dr. Alkin, “Herkes için zor bir yıl olacak” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:

'Yüzde 25 ile yüzde 35 arasında çok geniş bir bantta bekliyorum. Ama vatandaşın 2025 yılında yaşayacağı enflasyon yüzde 50 civarında olacak. 2025 herkes için zor bir yıl olacak.”

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