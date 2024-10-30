Asgari Ücret Zammı İçin Son Tahminler: İşte Konuşulan Zam Oranları ve Rakamlar
Asgari Ücret Zammı İçin Son Tahminler: İşte Konuşulan Zam Oranları ve Rakamlar
Nefesler tutuldu, ocak ayı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın asgari ücrete yüzde 25 zam sinyalinin ardından yeni senaryolar ve tahminler sıralandı. İşte oran oran asgari ücret zammı tahminleri.
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Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılara yüzde 25 oranında yapılacak bir zam mesajını vermesi kafaları karıştırdı.
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2024 yılı için asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmıştı. İşçi kesimi bu zam oranının artması gerektiği konusunda hemfikir ancak patronlar yüzde 45 aşağısında bir zam için baskıda bulunuyor.
Alım gücü düşen işçi maaşlarına etkili bir düzenleme bekliyor. Aralık ayında toplanacak komisyonun ise pazarlığı 24 bin TL’den başlatması bekleniyor.
Peki mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrette tahminler neler? İşte zam oranları ve asgari ücret tahminleri:
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5. Eğer bu oranda bir artış olursa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak.
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Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 20 oranın gerçekleşmesini bekliyor. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 20 bin 402 TL olacak.
Yüzde 25 zam gelirse: 21 bin 252 TL.
Yüzde 30 zam gelirse: 22 bin 102 TL.
Yüzde 40 zam gelirse: 23 bin 802 TL.
Yüzde 45 zam gelirse: 24 bin 652 TL.
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Yüzde 50 zam gelirse: 25 bin 503 TL.
Öte yandan geçen günlerde 126 iktisatçı iktidara asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona göre yapılması konusunda çağrıda bulunmuştu.
İktisatçılar, “Gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi” gerektiğinin altını çizmişti.
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