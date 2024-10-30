Patronlar İstedikleri Asgari Ücret Olmazsa Fabrikalarını Yurt Dışına Çıkaracak

Asgari ücrete zam tartışmaları sürüyor. Ocak ayında milyonlarca çalışanın kaderi belli olacak. Ancak Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre patronlar asgari ücrete yüzde 45 oranı civarında bir zam yapılırsa yurt dışına çıkacağını veya küçüleceğini söylüyor.

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