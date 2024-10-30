Patronlar İstedikleri Asgari Ücret Olmazsa Fabrikalarını Yurt Dışına Çıkaracak
Patronlar İstedikleri Asgari Ücret Olmazsa Fabrikalarını Yurt Dışına Çıkaracak
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Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Milyonlarca çalışanın kaderi bu komisyon toplantısında belli olacak.
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2024 yılın asgari ücret 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Yüzde 49 zam alan çalışanlar için şimdilerde konuşulan rakam yaklaşık yüzde 25.
Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 250 TL olacak. Ancak çalışanlar yüzde 50’ye yakın bir zam talep ediyor.
Sabah’tan Dilek Güngör’ün haberine göre patronlar yüzde 45’ten daha düşük bir zam istiyor. Eğer yüzde 45 ve üzeri zam yapılırsa pek çok fabrikanın yurt dışına çıkarılacağı ya da küçüleceği ifade ediliyor.
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