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Ekonomi
Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Senaryosuna Mahfi Eğilmez’den Tepki

Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Senaryosuna Mahfi Eğilmez’den Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 15:22

IMF'nin asgari ücrete yüzde 25 zam önerisi ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'in tepkisine neden oldu. Eğilmez, yüzde 25 zam senaryosunun 'İnsanlığa aykırı' olduğunu belirtti.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmasında Türkiye'de ocak ayında yapılacak asgari ücrete zammın yüzde 25 olacağı mesajını verdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh da yüzde 25 önerisinde bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmasında Türkiye'de ocak ayında yapılacak asgari ücrete zammın yüzde 25 olacağı mesajını verdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh da yüzde 25 önerisinde bulunmuştu.

Asgari ücrete yüzde 25 zam senaryoları ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'in tepkisine neden oldu. CNBC-e'de "4'te Ekonomi" yayınına katılan Mahfi Eğilmez, asgari ücret değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrete yüzde 25 zam senaryoları ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'in tepkisine neden oldu. CNBC-e'de "4'te Ekonomi" yayınına katılan Mahfi Eğilmez, asgari ücret değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak

IMF Türkiye Şefi Walsh tarafından yayımlanan raporda Türkiye’ye “Yüksek asgari ücret zammından kaçının” ifadeleri yer almıştı.

IMF Türkiye Şefi Walsh tarafından yayımlanan raporda Türkiye’ye “Yüksek asgari ücret zammından kaçının” ifadeleri yer almıştı.

Fotoğraf: James Walsh

IMF önerisine karşı çıkan Eğilmez, "Evet ücretler enflasyonu arttırabilir ama ücretleri arttırmamak da insanlığa aykırı” dedi.

IMF önerisine karşı çıkan Eğilmez, "Evet ücretler enflasyonu arttırabilir ama ücretleri arttırmamak da insanlığa aykırı” dedi.

"Bana 100 demişsin ama yıl ortasında benim satın alma gücüm 50'ye düşmüş beni tekrar 100'e geri getir."

"Bana 100 demişsin ama yıl ortasında benim satın alma gücüm 50'ye düşmüş beni tekrar 100'e geri getir."

Eğilmez, şu eleştiride bulundu:

'Talep bu bence, son derece mantıklı doğru bir talep. Şimdi sen diyorsun ki asgari ücreti de o kadar arttırma, bunu da böyle yapma, zaten sendikalılık düştü, bütün dünyada düştü, Türkiye'de de düştü. Yani ben burada IMF'e kesinlikle katılmıyorum.

Yılın başında 100 lira olan bir ücret gelir 100 lirayken eğer yüzde 50 enflasyon varsa ve bu kişinin ücreti 50 liraya düştüyse satın alma gücü, sen buna 50 ilave edip tekrar 100'e çıkardığın zaman bu enflasyonist bir etki yaratmaz. Çünkü yılbaşında da satın alma gücü oydu. Tekrar aynı satın alma gücünü vermiş oluyoruz.'

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