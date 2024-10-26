Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Senaryosuna Mahfi Eğilmez’den Tepki

Eğilmez, şu eleştiride bulundu:

'Talep bu bence, son derece mantıklı doğru bir talep. Şimdi sen diyorsun ki asgari ücreti de o kadar arttırma, bunu da böyle yapma, zaten sendikalılık düştü, bütün dünyada düştü, Türkiye'de de düştü. Yani ben burada IMF'e kesinlikle katılmıyorum.

Yılın başında 100 lira olan bir ücret gelir 100 lirayken eğer yüzde 50 enflasyon varsa ve bu kişinin ücreti 50 liraya düştüyse satın alma gücü, sen buna 50 ilave edip tekrar 100'e çıkardığın zaman bu enflasyonist bir etki yaratmaz. Çünkü yılbaşında da satın alma gücü oydu. Tekrar aynı satın alma gücünü vermiş oluyoruz.'