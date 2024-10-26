Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Senaryosuna Mahfi Eğilmez’den Tepki
Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Senaryosuna Mahfi Eğilmez’den Tepki
IMF'nin asgari ücrete yüzde 25 zam önerisi ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'in tepkisine neden oldu. Eğilmez, yüzde 25 zam senaryosunun 'İnsanlığa aykırı' olduğunu belirtti.
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmasında Türkiye'de ocak ayında yapılacak asgari ücrete zammın yüzde 25 olacağı mesajını verdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh da yüzde 25 önerisinde bulunmuştu.
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Asgari ücrete yüzde 25 zam senaryoları ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'in tepkisine neden oldu. CNBC-e'de "4'te Ekonomi" yayınına katılan Mahfi Eğilmez, asgari ücret değerlendirmesinde bulundu.
IMF Türkiye Şefi Walsh tarafından yayımlanan raporda Türkiye’ye “Yüksek asgari ücret zammından kaçının” ifadeleri yer almıştı.
IMF önerisine karşı çıkan Eğilmez, "Evet ücretler enflasyonu arttırabilir ama ücretleri arttırmamak da insanlığa aykırı” dedi.
"Bana 100 demişsin ama yıl ortasında benim satın alma gücüm 50'ye düşmüş beni tekrar 100'e geri getir."
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