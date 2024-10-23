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2025'te Yapılacak Asgari Ücret Artışına IMF'den Uyarı Geldi

2025'te Yapılacak Asgari Ücret Artışına IMF'den Uyarı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 17:36

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Wish, Türkiye’ye asgari ücretin geçen yıl olduğu gibi artırılmaması gerektiğini vurguladı.

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IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye’ye dair açıklamalarda bulundu. 2025’te artırılacak asgari ücrete yönelik uyarılarda bulunan Walsh, geçen yıl olduğu enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak artış yapılmaması gerektiğini ifade etti.

IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye’ye dair açıklamalarda bulundu. 2025’te artırılacak asgari ücrete yönelik uyarılarda bulunan Walsh, geçen yıl olduğu enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak artış yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Walsh, asgari ücret artışında en yoksul kesime destek önlemine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Walsh, asgari ücret artışında en yoksul kesime destek önlemine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Reuters'a konuşan Walsh, "Bu yıl bunun olmamasını umuyoruz, çünkü yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirlenmesi enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Walsh, "Bu yıl bunun olmamasını umuyoruz, çünkü yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirlenmesi enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak

Öte yandan IMF, yıl sonu enflasyonunu yüzde 24 seviyesinde bekliyor. Reuters’ın anketine göre ise 2025 sonunda enflasyon beklentisi yüzde 25.

Öte yandan IMF, yıl sonu enflasyonunu yüzde 24 seviyesinde bekliyor. Reuters’ın anketine göre ise 2025 sonunda enflasyon beklentisi yüzde 25.

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