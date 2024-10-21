Enflasyon Düşmeyince Merkez Bankası Dolardaki Artışa Freni Bastı
Enflasyon Düşmeyince Merkez Bankası Dolardaki Artışa Freni Bastı
Eylül ayı enflasyonu yüzde 48.38 olarak açıklanırken bu veriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefine ulaşması zora girdi. Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise TCMB’nin bu sebeple dolar kurundaki artışı frenlediğini paylaştığı grafikle anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.11 olurken eylül ayı son enflasyon verisi yüzde 49.38 olarak duyurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül ayı verisi yıl sonu hedeflerinin çok gerisinde kaldı. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyonun dolar kurunu etkilediğini paylaştı.
Sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyon istenilen kadar düşmediği için Merkez Bankası son dönemde dolar kurundaki artışı çok sınırlı tutuyor” dedi.
Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın