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Enflasyon Düşmeyince Merkez Bankası Dolardaki Artışa Freni Bastı

Enflasyon Düşmeyince Merkez Bankası Dolardaki Artışa Freni Bastı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 16:45

Eylül ayı enflasyonu yüzde 48.38 olarak açıklanırken bu veriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefine ulaşması zora girdi. Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise TCMB’nin bu sebeple dolar kurundaki artışı frenlediğini paylaştığı grafikle anlattı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.11 olurken eylül ayı son enflasyon verisi yüzde 49.38 olarak duyurulmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.11 olurken eylül ayı son enflasyon verisi yüzde 49.38 olarak duyurulmuştu.

Eylül ayı verisi yıl sonu hedeflerinin çok gerisinde kaldı. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyonun dolar kurunu etkilediğini paylaştı.

Eylül ayı verisi yıl sonu hedeflerinin çok gerisinde kaldı. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyonun dolar kurunu etkilediğini paylaştı.

Sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyon istenilen kadar düşmediği için Merkez Bankası son dönemde dolar kurundaki artışı çok sınırlı tutuyor” dedi.

Sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyon istenilen kadar düşmediği için Merkez Bankası son dönemde dolar kurundaki artışı çok sınırlı tutuyor” dedi.
twitter.com

Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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