Enflasyon Düşmeyince Merkez Bankası Dolardaki Artışa Freni Bastı

Eylül ayı enflasyonu yüzde 48.38 olarak açıklanırken bu veriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefine ulaşması zora girdi. Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise TCMB’nin bu sebeple dolar kurundaki artışı frenlediğini paylaştığı grafikle anlattı.