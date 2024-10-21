Kredi Kartından Çekilecek 750 TL Vergi Nedeniyle Limitini Düşürenlere Kötü Haber Bankalardan Geldi

Geçen günlerde AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu Savunma Sanayii Destek Fonu kapsamında alınacak bazı yeni vergiler tepkilere neden oldu. Özellikle limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi kesileceğini öngören teklif nedeniyle vatandaşlar limitini düşürmek için bankalara akın etti. Yasa teklifi bir süreliğine rafa kaldırılınca vatandaş bu kez de yeniden limitini yükseltmek istedi. Ancak bankalardan 'ret' yanıtını aldı.

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