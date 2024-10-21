Kredi Kartından Çekilecek 750 TL Vergi Nedeniyle Limitini Düşürenlere Kötü Haber Bankalardan Geldi
Kredi Kartından Çekilecek 750 TL Vergi Nedeniyle Limitini Düşürenlere Kötü Haber Bankalardan Geldi
Geçen günlerde AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu Savunma Sanayii Destek Fonu kapsamında alınacak bazı yeni vergiler tepkilere neden oldu. Özellikle limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi kesileceğini öngören teklif nedeniyle vatandaşlar limitini düşürmek için bankalara akın etti. Yasa teklifi bir süreliğine rafa kaldırılınca vatandaş bu kez de yeniden limitini yükseltmek istedi. Ancak bankalardan 'ret' yanıtını aldı.
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Geçen günlerde AK Parti, Meclis Başkanlığı’na Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında yeni vergileri içeren bir yasa teklifi önerisi sundu.
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Ancak bu teklif ortalığı adeta karıştırdı. Teklifte yer alan yeni vergilere vatandaşlardan tepki yağdı. Özellikle en dikkat çekeni ise limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 lira vergi kesilecek olması oldu.
Bu gelişmenin ardından vatandaşlar 100 bin TL limitli kredi kartlarını düşürmek için bankaların çağrı merkezini adeta kilitledi.
Tepkilerin ardından 750 TL’lik vergi bir süreliğine rafa kalktı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada yasa teklifinin 2025’e bırakıldığı ifade edilmişti.
Şimdi ise vatandaşlar kart limitini yeniden artırmak için bankalara başvurdu. Sözcü’de yer alan habere göre bankalar, müşterilerine eski kredi kartı limitini tahsis etmeme kararı aldı.
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Müşterilere limit yükseltme mesajının ardından bankalar tarafından “Mevcut değerlendirmeler sonucunda limit artırım başvurunuz kabul edilememektedir” mesajı iletildiği öne sürüldü.
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