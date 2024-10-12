750 TL Vergi Kesintisi Teklifinden Sonra Akıllarda Tek Soru: Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür?
750 TL Vergi Kesintisi Teklifinden Sonra Akıllarda Tek Soru: Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür?
Limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL ek kesinti yapılmasını öngören yasa teklifi büyük tepki çekerken vatandaşların aklındaki tek soru: Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?
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Savunma sanayiine aktarılmak için dün teklifi sunulan yeni vergi paketine yönelik tepkiler büyüyor. Limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesini öngören teklifin ardından vatandaşlar kolları sıvadı.
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Kartlarının limiti 100 bin TL olan vatandaşlar bankaların çağrı merkezlerini arayarak limiti 99 bin TL ve altına düşürmeyi talep etti.
Pek çok vatandaş ise "Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?" sorusunun yanıtını aramak için interneti tercih etti. Peki limit nasıl düşürülür?
Bankaların çağrı merkezini arayarak limitinizi düşürmek istediğini söyleyebilirsiniz. Bir diğer alternatif ise bankanızın mobil uygulaması veya internet bankacılığı hizmeti.
Mobil uygulamadan limitinizi ayarlamak istiyorsanız ‘Kart Ayarları’ ya da ‘Limit İşlemleri’ menüsüne girerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
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