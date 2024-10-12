Limiti 100 Bin TL Olan Kredi Kartlarından 750 Lira Kesileceğini Öğrenenler Çağrı Merkezlerini Kilitledi

Savunma sanayiine destek fonu kapsamında 100 bin TL ve üzeri limite sahip olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilecek vergi tartışmalara neden oldu. Yeni vergiyi duyan vatandaşlar kredi kartı limitini 99 bin liraya indirmek için bankaların çağrı merkezini aramaya koyuldu.