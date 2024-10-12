Limiti 100 Bin TL Olan Kredi Kartlarından 750 Lira Kesileceğini Öğrenenler Çağrı Merkezlerini Kilitledi
Limiti 100 Bin TL Olan Kredi Kartlarından 750 Lira Kesileceğini Öğrenenler Çağrı Merkezlerini Kilitledi
Savunma sanayiine destek fonu kapsamında 100 bin TL ve üzeri limite sahip olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilecek vergi tartışmalara neden oldu. Yeni vergiyi duyan vatandaşlar kredi kartı limitini 99 bin liraya indirmek için bankaların çağrı merkezini aramaya koyuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi gündem oldu. Limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilerek savunma sanayi destek fonuna aktarılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni vergileri öğrenen vatandaşlar kredi kartı limitini düşürmek için bankaların çağrı merkezlerini adeta kilitledi.
Paramedya.com’da yer alan habere göre 3 ayrı banka yeni vergilerin açıklandığı dün akşamdan itibaren yoğun mesaiye devam ediyor.
Çağrı merkezlerine telefonlar yağarken vatandaşlar limitlerini 99 bin TL’ye düşürmeyi talep ediyor.
Bankalar ise bu talep karşısında limitleri anında düşürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın