Ekonomist İris Cibre Kredi Kartlarından Savunma Sanayiye Aktarılacak Miktarı Hesapladı

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi tartışmalara yol açtı. Savunma Sanayi Fonu için limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katılma payı alınacak olması tepkilere neden oldu. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.