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Ekonomist İris Cibre Kredi Kartlarından Savunma Sanayiye Aktarılacak Miktarı Hesapladı

Ekonomist İris Cibre Kredi Kartlarından Savunma Sanayiye Aktarılacak Miktarı Hesapladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
11.10.2024 - 19:49

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi tartışmalara yol açtı. Savunma Sanayi Fonu için limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katılma payı alınacak olması tepkilere neden oldu. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

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Yeni kanun teklifi maddelerinden en dikkat çeken savunma sanayi için kredi kartlarından yıllık 750 TL katkı payı alınacak olması oldu.

Yeni kanun teklifi maddelerinden en dikkat çeken savunma sanayi için kredi kartlarından yıllık 750 TL katkı payı alınacak olması oldu.

Tepkiler birbiri ardında gelirken ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Tepkiler birbiri ardında gelirken ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Cibre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini paylaştı. Verilere göre Türkiye’de 100 bin TL limiti olan kart sayısı 62 milyon adet.

Cibre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini paylaştı. Verilere göre Türkiye’de 100 bin TL limiti olan kart sayısı 62 milyon adet.

Cibre’nin hesaplamalarına göre ise yıllık savunma sanayi fonuna aktarılaracak tutar 46.5 milyar TL olacak.

Cibre’nin hesaplamalarına göre ise yıllık savunma sanayi fonuna aktarılaracak tutar 46.5 milyar TL olacak.
twitter.com

Cibre’nin paylaşımına gelen yorumlar şöyle👇🏻

Cibre’nin paylaşımına gelen yorumlar şöyle👇🏻
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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