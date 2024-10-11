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Kredi Kartları için İlginç Karar: 100 Bin TL Limitli Kartlar İçin 750 Lira Savunma Sanayii Aidatı Alınacak

Kredi Kartları için İlginç Karar: 100 Bin TL Limitli Kartlar İçin 750 Lira Savunma Sanayii Aidatı Alınacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 15:59

Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından, savunmaya sanayii için yıllık 750 lira aidat alınacak.

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Serkan Özdemir

bankalar bosuna cikarmadi. umarim herkes borclarindan bir an once kurtulurda bankalardan uzak durur

fsafdas

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