Kredi Kartları için İlginç Karar: 100 Bin TL Limitli Kartlar İçin 750 Lira Savunma Sanayii Aidatı Alınacak
Kredi Kartları için İlginç Karar: 100 Bin TL Limitli Kartlar İçin 750 Lira Savunma Sanayii Aidatı Alınacak
Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından, savunmaya sanayii için yıllık 750 lira aidat alınacak.
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bankalar bosuna cikarmadi. umarim herkes borclarindan bir an once kurtulurda bankalardan uzak durur
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