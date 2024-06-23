Vergide Sıra Engellide! Engellilerin ÖTV’siz Araç Alım Hakkı İptal Ediliyor
Vergide Sıra Engellide! Engellilerin ÖTV’siz Araç Alım Hakkı İptal Ediliyor
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/vergide-sira...
Engellilerin vatandaşların ÖTV’siz araç alma hakkı tamamen kaldırılıyor. Daha önce ÖTV sistemi ile değişikliklerin yapılacağı iddia edilen durum ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Engellilere ÖTV muafiyeti yerine Aile Bakanlığı tarafından sınırlı araç alım desteği verilecek, diğer yardımlar kesilecek. İşte tüm detaylar…
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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Yeni hazırlanan vergi paketinde engellilere sağlanan ÖTV’siz (Özel Tüketim Vergisi) araç alma hakkının tümden iptal edilmesini öngören bir maddenin de olduğu ortaya çıktı.
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Vergi paketi taslağına göre, engelliye ÖTV’siz araç uygulaması tümden kaldırılacak.
Araç almak isteyen engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuracak. Çok yoksul olduğunu belgeleyenlere araç alım desteği yapılacak.
Ancak araç aldığı için yoksul engellinin diğer yardımları kesilecek. Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü, yeni düzenleme için, “Bu apaçık engellinin ÖTV’siz araç alma hakkını yok etmektir. Savurganlığı bitirdiniz de bir tek engellinin aracı mı gözünüze battı?” dedi.
İktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getireceği vergi paketinde, engellilerin ÖTV’siz araç alımının sınırlandırılması amacıyla iki alternatifli madde yer alıyor. Birinci alternatifte engelli araç alma hakkının 10 yıldan 1’e düşürülmesi, engellinin ölümünden sonra tüm vergilerin mirasçılarından alınması, engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranın yarısının dikkate alınması gibi maddeler yer alıyordu.
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İkinci alternatife göre ise engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı tümden kaldırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilere, gelir durumuna bakıp yerli araç fiyatlarını da dikkate alarak bir miktar nakit destek verecek. Sosyal desteklerin birinden yararlanan diğer destekleri kaybettiği için yoksul engelliler bir daha araç yüzü göremeyecek.
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