Vergide Sıra Engellide! Engellilerin ÖTV’siz Araç Alım Hakkı İptal Ediliyor

Engellilerin vatandaşların ÖTV’siz araç alma hakkı tamamen kaldırılıyor. Daha önce ÖTV sistemi ile değişikliklerin yapılacağı iddia edilen durum ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Engellilere ÖTV muafiyeti yerine Aile Bakanlığı tarafından sınırlı araç alım desteği verilecek, diğer yardımlar kesilecek. İşte tüm detaylar…