Almanya ‘Kaçak’ Türklerle Başa Çıkamıyor! Ülkesine Dönene Ayda 2 Bin Euro Veriyorlar

- Dönüş uçak, otobüs veya tren bileti,

- Seyahat yardımı. Kişi başı 200 Euro. 18 yaş altı çocuklar için 100 Euro,

- Yolculuk sırasında her türlü tıbbi destek ve ülkesinde üç ay boyunca her ay 2 bin Euro net destek,

- Tek seferlik maddi destek. Kişi başı 1000 Euro ve ailenin 18 yaş altındaki çocukları için 500’er Euro.