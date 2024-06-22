Almanya ‘Kaçak’ Türklerle Başa Çıkamıyor! Ülkesine Dönene Ayda 2 Bin Euro Veriyorlar
Almanya ‘Kaçak’ Türklerle Başa Çıkamıyor! Ülkesine Dönene Ayda 2 Bin Euro Veriyorlar
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/almanya-dan-...
Kaçak Türklerle başa çıkamayan Almanya, gönüllü olarak Türkiye’ye dönenlere ayda 2 bin Euro veriyor. 'Ülkene Uyum Programı'ndan yararlanmak isteyen kaçak Türklerin sayısı bir yılda 7 kat arttı.
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Almanya, Türk kaçaklarla başa çıkamıyor. Ülkeye kaçak olarak giren Türklerin ya da Türk kökenlilerin yüzde 57’sinin kimliğini yok ettiği ve başka diller konuşarak “Suriye, Afganistan veya Kuzey Irak’tan gelmiş gibi” iltica etmeye çalıştığı belirlendi.
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Geçen yıl 100 bine yakın Türk kaçak gelirken, bu yıl da kaçak gelenlerin üçte birini yine Türkler oluşturdu.
Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; Suriyeli ve Afganlarda iltica kabul oranı yüzde 90’ları aşarken, Türklerle başa çıkamayan Almanya, geri dönüşü teşvik için, “Ülkene Uyum Sağla” programı başlattı.
Re-Integration adlı programın amacı, Almanya’ya kaçak giren Türklerin gönüllü olarak ülkesine dönmesi ve bunun karşılığında bir süreliğine orada geçiminin temin edilmesi.
Almanya’ya kaçak gelip gönüllü olarak dönen Türklere şu yardımlar ödeniyor:
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