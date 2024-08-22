Ekonomist Şeref Oğuz'un 4 Araba Fiyatına 1 Araba Hesabı ÖTV ve KDV'yi Yeniden Gündeme Getirdi!
Ekonomist Şeref Oğuz'un 4 Araba Fiyatına 1 Araba Hesabı ÖTV ve KDV'yi Yeniden Gündeme Getirdi!
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan '4 araba fiyatına 1 araba' hesabı kafaları karıştırdı! Ekonomi Gazetesi yayın kurulu başkanı ve yazar Şeref Oğuz, 16.2 milyonluk S-serisi Mercedes otomobilin vergi hariç 4.2 milyon TL'lik değerini paylaştı.
İşte, detaylar...
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Ünlü ekonomist, '4 araba ödeyerek 1 araba alıyorsunuz' dedi, otomobil satışında KDV ve ÖTV'ye dikkat çekti: 16 milyonun 12 milyonu vergi!
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İşte, Mercedes'in S-450 modeline ait fiyatlandırma 👇
Haliyle bu duruma sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı! 👇
'Yahu hep böyleydi bu iş' 👇
22.5 milyona 4 milyonluk araba 👇
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Bankaya da 2 araba, etti 6'da 1! 👇
Ülke ekonomisine büyük katkı 👇
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Hasan Şahin Kızılcık, yanlış hesaplamış. 16 milyonun 40% hesaplayıp vergi bulmuş. 16 milyon vergi sonrası kalan 60%. 26.7 milyon kazanıp, onun 40% 10.68 mily... Devamını Gör