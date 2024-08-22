Kadınların 'Evlenilecek' Erkekten Beklentileri Tartışma Yarattı! Peki Ev İşi Sadece 'Kadının Rolü' mü?

Sosyal medya platformu X'te bir kişi 'Bir erkek ev işi yapmayı, size değer vermeyi bilmiyorsa evlenmeyin' dedi, ortaklık karıştı. Bu sözler sonrası, kadın ve erkeğin evdeki rolü tartışma yarattı! Peki sahiden 'kadının rolü', 'erkeğin rolü' diye bir şey var mı?

İşte, detaylar...