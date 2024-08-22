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Kadınların 'Evlenilecek' Erkekten Beklentileri Tartışma Yarattı! Peki Ev İşi Sadece 'Kadının Rolü' mü?

Kadınların 'Evlenilecek' Erkekten Beklentileri Tartışma Yarattı! Peki Ev İşi Sadece 'Kadının Rolü' mü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 09:28 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 09:37

Sosyal medya platformu X'te bir kişi 'Bir erkek ev işi yapmayı, size değer vermeyi bilmiyorsa evlenmeyin' dedi, ortaklık karıştı. Bu sözler sonrası, kadın ve erkeğin evdeki rolü tartışma yarattı! Peki sahiden 'kadının rolü', 'erkeğin rolü' diye bir şey var mı? 

İşte, detaylar...

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Günümüz dünyasında bir yandan hayat müşterek denilse de bir yandan hâlâ 'kadının rolü' tartışılıyor. Kadınlar hayatın her rolünü cesurca üstleniyor ama yine de konu bir şekilde 'rollere' geliyor.

Bu kez 'kadının rolü' tartışmasını yaratan ise kadınların, evlilikte erkeklerden beklentisi oldu. İşte tartışmayı başlatan o tweet 👇

Bu kez 'kadının rolü' tartışmasını yaratan ise kadınların, evlilikte erkeklerden beklentisi oldu. İşte tartışmayı başlatan o tweet 👇
twitter.com

'Bir erkeğin hayatta kalması için bunları öğrenmesi gerekir' dedi ama fayda etmedi...

'Bir erkeğin hayatta kalması için bunları öğrenmesi gerekir' dedi ama fayda etmedi...
twitter.com

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da birlikte göz atalım 👇

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da birlikte göz atalım 👇
twitter.com

'Anası olmadan yaşayabilmeli' 👇

'Anası olmadan yaşayabilmeli' 👇
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Ev işini 'dişilik' zannedenler de vardı 👇

Ev işini 'dişilik' zannedenler de vardı 👇
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'Eğer mutfağıma bir adım atarsa benim kişilik' 👇

'Evlilik beraber öğrenmektir' fikri de bir hayli tatlıydı 👇

'Evlilik beraber öğrenmektir' fikri de bir hayli tatlıydı 👇
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Peki sahiden insanlar söylediklerini yapıyorlar mı? 👇

Peki sahiden insanlar söylediklerini yapıyorlar mı? 👇
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İlişkide öğretmeyi veya öğrenmeyi sevenler de başımızın tacı 👇

İlişkide öğretmeyi veya öğrenmeyi sevenler de başımızın tacı 👇
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'İnsan değilse evlenmeyin' 👇

'İnsan değilse evlenmeyin' 👇
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Şimdiki kadınlar bilmiyor, şimdiki erkekler biliyor yani? 👇

Şimdiki kadınlar bilmiyor, şimdiki erkekler biliyor yani? 👇
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Sevgi, saygı, anlayış... 👇

Sevgi, saygı, anlayış... 👇
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Oysa, 'Erkek kadın fark etmez her insan temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilmeli' 👇

Oysa, 'Erkek kadın fark etmez her insan temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilmeli' 👇
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Sahip çıkmak... 👇

Sahip çıkmak... 👇
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Görev derken? 👇

Görev derken? 👇
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Aslında erkeklerin doğum yapmaları da fena fikir değil... 👇

Aslında erkeklerin doğum yapmaları da fena fikir değil... 👇
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Peki, ev işi sahiden kadının 'rolü' mü? Yoksa hayat gerçekten müşterek mi?

Peki, ev işi sahiden kadının 'rolü' mü? Yoksa hayat gerçekten müşterek mi?

Siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

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