Kadınların 'Evlenilecek' Erkekten Beklentileri Tartışma Yarattı! Peki Ev İşi Sadece 'Kadının Rolü' mü?
Kadınların 'Evlenilecek' Erkekten Beklentileri Tartışma Yarattı! Peki Ev İşi Sadece 'Kadının Rolü' mü?
Sosyal medya platformu X'te bir kişi 'Bir erkek ev işi yapmayı, size değer vermeyi bilmiyorsa evlenmeyin' dedi, ortaklık karıştı. Bu sözler sonrası, kadın ve erkeğin evdeki rolü tartışma yarattı! Peki sahiden 'kadının rolü', 'erkeğin rolü' diye bir şey var mı?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüz dünyasında bir yandan hayat müşterek denilse de bir yandan hâlâ 'kadının rolü' tartışılıyor. Kadınlar hayatın her rolünü cesurca üstleniyor ama yine de konu bir şekilde 'rollere' geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez 'kadının rolü' tartışmasını yaratan ise kadınların, evlilikte erkeklerden beklentisi oldu. İşte tartışmayı başlatan o tweet 👇
'Bir erkeğin hayatta kalması için bunları öğrenmesi gerekir' dedi ama fayda etmedi...
Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da birlikte göz atalım 👇
'Anası olmadan yaşayabilmeli' 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev işini 'dişilik' zannedenler de vardı 👇
'Eğer mutfağıma bir adım atarsa benim kişilik' 👇
'Evlilik beraber öğrenmektir' fikri de bir hayli tatlıydı 👇
Peki sahiden insanlar söylediklerini yapıyorlar mı? 👇
İlişkide öğretmeyi veya öğrenmeyi sevenler de başımızın tacı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'İnsan değilse evlenmeyin' 👇
Şimdiki kadınlar bilmiyor, şimdiki erkekler biliyor yani? 👇
Sevgi, saygı, anlayış... 👇
Oysa, 'Erkek kadın fark etmez her insan temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilmeli' 👇
Sahip çıkmak... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görev derken? 👇
Aslında erkeklerin doğum yapmaları da fena fikir değil... 👇
Peki, ev işi sahiden kadının 'rolü' mü? Yoksa hayat gerçekten müşterek mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın