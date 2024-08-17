Dizileri Aratmayan Aldatma Hikayesi Yüzünden Aşka İnancınızı Kaybedebilirsiniz!

On bir aylık sevgilisini, 4 yıllık sevgilisi ile aldatan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu! Sevgililerinden birine evlilik vaat ederken, diğeriyle bir ayrıl bir barış yaşadı... '8 aydır boyunca 3 kişi yaşamışız her şeyi!

İşte, detaylar...