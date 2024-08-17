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Dizileri Aratmayan Aldatma Hikayesi Yüzünden Aşka İnancınızı Kaybedebilirsiniz!

Dizileri Aratmayan Aldatma Hikayesi Yüzünden Aşka İnancınızı Kaybedebilirsiniz!

Aldatma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 21:59

On bir aylık sevgilisini, 4 yıllık sevgilisi ile aldatan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu! Sevgililerinden birine evlilik vaat ederken, diğeriyle bir ayrıl bir barış yaşadı... '8 aydır boyunca 3 kişi yaşamışız her şeyi! 

İşte, detaylar...

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Dolu dizgin aşk yaşadığınızı sandığınız adamın 4 yıllık sevgilisi, size 'müsaitsen arayacağım' dese ne yaparsınız?..

Dolu dizgin aşk yaşadığınızı sandığınız adamın 4 yıllık sevgilisi, size 'müsaitsen arayacağım' dese ne yaparsınız?..

Gelin, Zeynep yaşadıkları karşısında ne yapmış birlikte görelim! 👇

Gelin, Zeynep yaşadıkları karşısında ne yapmış birlikte görelim! 👇
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'Sevmek büyülü bir o kadar da acı bir şeymiş.' 👇

'Sevmek büyülü bir o kadar da acı bir şeymiş.' 👇
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Hâlâ cevap veriyor olması da cabası... 👇

Hâlâ cevap veriyor olması da cabası... 👇
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İşte, sosyal medya kullanıcılarının yaşananlara tepkisi... 👇

İşte, sosyal medya kullanıcılarının yaşananlara tepkisi... 👇
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Cidden bu kadarı da fazla! 👇

Cidden bu kadarı da fazla! 👇
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"Yorumlarda ve alıntılarda benzer durumu yaşayan insanların şeref yoksunu hikâyelerini okuduktan sonra 24 yıllık yalnızlığım ve ben."

Ah bir de anlasak nedenini, nasılını... 👇

Ah bir de anlasak nedenini, nasılını... 👇
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Peki, sahiden can kurban mı yeni yara? 👇

Peki, sahiden can kurban mı yeni yara? 👇
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'Devir böyle bir devir...' 👇

'Devir böyle bir devir...' 👇
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Öğrenelim de ona göre seçelim bari! 👇

Öğrenelim de ona göre seçelim bari! 👇
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Peki bu adam, 4 yıllık sevgilisini 11 aylık sevgilisiyle mi aldatmış, yoksa 11 aylık sevgilisini 4 yıllık sevgilisiyle mi aldatmış?

Peki bu adam, 4 yıllık sevgilisini 11 aylık sevgilisiyle mi aldatmış, yoksa 11 aylık sevgilisini 4 yıllık sevgilisiyle mi aldatmış?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Neyseli bu dünyada, aşkı dillere destan olanlar da var! 👇

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Turgut Güler

Eee; Öyle ki kız gelecek yerden lavuk eksik olmaz, burda adı geçen lavuk bu lavuk demek ki 🤔