Dizileri Aratmayan Aldatma Hikayesi Yüzünden Aşka İnancınızı Kaybedebilirsiniz!
Dizileri Aratmayan Aldatma Hikayesi Yüzünden Aşka İnancınızı Kaybedebilirsiniz!
On bir aylık sevgilisini, 4 yıllık sevgilisi ile aldatan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu! Sevgililerinden birine evlilik vaat ederken, diğeriyle bir ayrıl bir barış yaşadı... '8 aydır boyunca 3 kişi yaşamışız her şeyi!
İşte, detaylar...
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Dolu dizgin aşk yaşadığınızı sandığınız adamın 4 yıllık sevgilisi, size 'müsaitsen arayacağım' dese ne yaparsınız?..
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Gelin, Zeynep yaşadıkları karşısında ne yapmış birlikte görelim! 👇
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'Sevmek büyülü bir o kadar da acı bir şeymiş.' 👇
Hâlâ cevap veriyor olması da cabası... 👇
İşte, sosyal medya kullanıcılarının yaşananlara tepkisi... 👇
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Cidden bu kadarı da fazla! 👇
"Yorumlarda ve alıntılarda benzer durumu yaşayan insanların şeref yoksunu hikâyelerini okuduktan sonra 24 yıllık yalnızlığım ve ben."
Ah bir de anlasak nedenini, nasılını... 👇
Peki, sahiden can kurban mı yeni yara? 👇
'Devir böyle bir devir...' 👇
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Öğrenelim de ona göre seçelim bari! 👇
Peki bu adam, 4 yıllık sevgilisini 11 aylık sevgilisiyle mi aldatmış, yoksa 11 aylık sevgilisini 4 yıllık sevgilisiyle mi aldatmış?
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Eee; Öyle ki kız gelecek yerden lavuk eksik olmaz, burda adı geçen lavuk bu lavuk demek ki 🤔