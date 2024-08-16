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Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışma! Sizce 'Türkiye Yürümeme Ülkesi mi, Yoksa Yürüyememe mi?'

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışma! Sizce 'Türkiye Yürümeme Ülkesi mi, Yoksa Yürüyememe mi?'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 17:04

Eurostat tarafından 2019 yılında paylaşılan araştırma verileri, sosyal medyada tartışma yarattı. Ülkelerin 'Nüfusun yüzde kaçının günde 3 dakika yürüdüğünü' gösteren verilerde Türkiye, yüzde 3.8 ile ortalamanın çok altında kaldı. Peki, Türkiye neden yürümüyor? 

İşte, detaylar...

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Portekiz yüzde 58.7 ile en çok yürüyen ülke olurken, Hollanda yüzde 44 ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada yüzde 33.4 ile Macaristan, dördüncü sırada yüzde 22.6  ile Finlandiya derken komşularımızla birlikte bu yarışta geride kaldık. Yunanistan yüzde 8, Bulgaristan ise 9.6 derken Türkiye'nin yüzde 3.8'lik oranı sosyal medyayı karıştırdı.

Gloob tarafından yeniden düzenlenen ülkelerin 'Nüfusun yüzde kaçının günde 3 dakika yürüyor?' araştırmasına, Türkiye 'araba sevdasından' yürümüyor diyenler oldu.

Gloob tarafından yeniden düzenlenen ülkelerin 'Nüfusun yüzde kaçının günde 3 dakika yürüyor?' araştırmasına, Türkiye 'araba sevdasından' yürümüyor diyenler oldu.
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Sizce Türkiye neden yürümüyor? 👇

Sizce Türkiye neden yürümüyor? 👇
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