Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışma! Sizce 'Türkiye Yürümeme Ülkesi mi, Yoksa Yürüyememe mi?'
Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışma! Sizce 'Türkiye Yürümeme Ülkesi mi, Yoksa Yürüyememe mi?'
Eurostat tarafından 2019 yılında paylaşılan araştırma verileri, sosyal medyada tartışma yarattı. Ülkelerin 'Nüfusun yüzde kaçının günde 3 dakika yürüdüğünü' gösteren verilerde Türkiye, yüzde 3.8 ile ortalamanın çok altında kaldı. Peki, Türkiye neden yürümüyor?
İşte, detaylar...
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Portekiz yüzde 58.7 ile en çok yürüyen ülke olurken, Hollanda yüzde 44 ile ikinci sırada yer aldı.
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Gloob tarafından yeniden düzenlenen ülkelerin 'Nüfusun yüzde kaçının günde 3 dakika yürüyor?' araştırmasına, Türkiye 'araba sevdasından' yürümüyor diyenler oldu.
'Arabaya binmek bizde tarifsiz bir hastalık.' 👇
Oturduğumuz yerden eriğimiz şu anlarda 'Hava sıcak...' yorumu da akla yattı. 👇
Peki, 'yürüyecek yer mi var?' 👇
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Ankara'dan sonra pek çok şehirden isyan geldi. 👇
Bazı sorunlar ise saymakla bitmedi... 👇
Peki ya çalışma saatleri? 👇
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Sahiden, otobüs durağından metrobüse geçerken kat edilen mesafe sayılmıyor mu? 👇
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Portekizliler yürümeyi seviyor demek ki 👇
Ama yürüyen de isyan etti... 👇
Beşiktaş ile Taksim arası 7.7 kilometre bizden söylemesi... 👇
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Biraz da coğrafya bilgisi! 👇
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Sizce Türkiye neden yürümüyor? 👇
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