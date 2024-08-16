Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışma! Sizce 'Türkiye Yürümeme Ülkesi mi, Yoksa Yürüyememe mi?'

Eurostat tarafından 2019 yılında paylaşılan araştırma verileri, sosyal medyada tartışma yarattı. Ülkelerin 'Nüfusun yüzde kaçının günde 3 dakika yürüdüğünü' gösteren verilerde Türkiye, yüzde 3.8 ile ortalamanın çok altında kaldı. Peki, Türkiye neden yürümüyor?

İşte, detaylar...