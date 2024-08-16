Reklam Çekimi İçin Peribacalarına Kimyasalla Pamuk Döşediler 'Kapadokya'ya Resmen Pamuk Tıkadılar'!
Reklam Çekimi İçin Peribacalarına Kimyasalla Pamuk Döşediler 'Kapadokya'ya Resmen Pamuk Tıkadılar'!
Tüm dünyanın yakından görmek için yarışa girdiği, ülkemizin kıymetli turizim merkezlerinden biri olan Kapadokya'da bir markanın reklam çekimleri için şaşırtıcı bir çalışma yapıldı. Nevşehir’in Avanos ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan çekimler için peribacalarına kimyasal ile pamuk yapıştırıldı!
işte, detaylar...
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Hititler, Bizans, Persler, Selçuklu, Osmanlı ve daha pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya'da gerçekleştirilen reklam çalışması tepki çekti.
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Reklam çalışması, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak bilinen Yarıkkaya'da gerçekleştirildi.
Alan Başkanlığı sadece fotoğraf çekimine izin vermişki ki, yapıştırıcı kullanılarak peribacalarına pamuk yapıştırıldığını gören bölge halkı, durumu yetkililere bildirdi.
Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. İHA muhabirlerine konuşan fotoğrafçı Ümit Yıldırım, 'Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya’ya resmen pamuk tıkadılar.' dedi.
Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz."
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