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Reklam Çekimi İçin Peribacalarına Kimyasalla Pamuk Döşediler 'Kapadokya'ya Resmen Pamuk Tıkadılar'!

Reklam Çekimi İçin Peribacalarına Kimyasalla Pamuk Döşediler 'Kapadokya'ya Resmen Pamuk Tıkadılar'!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 12:34

Tüm dünyanın yakından görmek için yarışa girdiği, ülkemizin kıymetli turizim merkezlerinden biri olan Kapadokya'da bir markanın reklam çekimleri için şaşırtıcı bir çalışma yapıldı. Nevşehir’in Avanos ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan çekimler için peribacalarına kimyasal ile pamuk yapıştırıldı! 

işte, detaylar...

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Hititler, Bizans, Persler, Selçuklu, Osmanlı ve daha pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya'da gerçekleştirilen reklam çalışması tepki çekti.

Hititler, Bizans, Persler, Selçuklu, Osmanlı ve daha pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya'da gerçekleştirilen reklam çalışması tepki çekti.

İçerisinde kilise, şapel, manastır ve sığınakların bulunduğu, dünyada eşi benzeri olmayan güzelliği ile görenleri büyüleyen peribacalarına kimyasal madde kullanılarak pamuk yapıştırıldı.

Reklam çalışması, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak bilinen Yarıkkaya'da gerçekleştirildi.

Reklam çalışması, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak bilinen Yarıkkaya'da gerçekleştirildi.

Alan Başkanlığı sadece fotoğraf çekimine izin vermişki ki, yapıştırıcı kullanılarak peribacalarına pamuk yapıştırıldığını gören bölge halkı, durumu yetkililere bildirdi.

Alan Başkanlığı sadece fotoğraf çekimine izin vermişki ki, yapıştırıcı kullanılarak peribacalarına pamuk yapıştırıldığını gören bölge halkı, durumu yetkililere bildirdi.

Jandarma ekipleri ve Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdehale etti. Çalışmaları yapan kişiler hakkında tutanak tutuldu. Ayrıca firmanın çalışmaları da kaya oyma ve yapıya zarar verme gerekçesiyle durduruldu.

Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. İHA muhabirlerine konuşan fotoğrafçı Ümit Yıldırım, 'Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya’ya resmen pamuk tıkadılar.' dedi.

Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. İHA muhabirlerine konuşan fotoğrafçı Ümit Yıldırım, 'Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya’ya resmen pamuk tıkadılar.' dedi.

Yıldırım, ünlü tekstil firmasından geldiklerini söyleyen kişilerin yaptıklarını bir bir anlattı. Açıklamasında, 'kimyasalı duvarlara sürüp pamukları döşemişler. Resmen pamuk döşemişler, böyle bir şey olabilir mi?' ifadelerine yer verdi.

Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz."

Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz."

Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik' dedi.

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