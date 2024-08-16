Reklam Çekimi İçin Peribacalarına Kimyasalla Pamuk Döşediler 'Kapadokya'ya Resmen Pamuk Tıkadılar'!

Tüm dünyanın yakından görmek için yarışa girdiği, ülkemizin kıymetli turizim merkezlerinden biri olan Kapadokya'da bir markanın reklam çekimleri için şaşırtıcı bir çalışma yapıldı. Nevşehir’in Avanos ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan çekimler için peribacalarına kimyasal ile pamuk yapıştırıldı!

işte, detaylar...