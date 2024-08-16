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İzmir Dumanla Kaplandı: Yamanlar Dağı’ndaki Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı

İzmir Dumanla Kaplandı: Yamanlar Dağı’ndaki Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 12:08

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın sebebiyle oluşan dumanlar İzmir’in birçok noktasında görülürken, ilçe genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

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İzmir’de dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda orman yangını çıktı.

İzmir’de dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda orman yangını çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın rüzgarın da etkisiyle iyice yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın rüzgarın da etkisiyle iyice yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangın sebebiyle İzmir kent merkezi dahil bir çok yeri duman kapladı.

Yangın sebebiyle İzmir kent merkezi dahil bir çok yeri duman kapladı.

Ayrıca ilçede geniş çaplı elektrik kesintisi de yaşandığı belirtildi.

Ayrıca ilçede geniş çaplı elektrik kesintisi de yaşandığı belirtildi.

Yangından görüntüler 👇

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Emin Öztürk

Bilerek yakılıyor ki zamlar yolsuzluklar konuşulmasın

Emel

Saat Kulesi’nin dibinde çalışıyorum. Duman buraya kadar geldi. Karşıyaka zaten görünmüyor dumandan. Umarım bir an önce söner. Dağda bir sürü canlı var, yazık... Devamını Gör

pofudukpofyumak

Çok geçmiş olsun güzel İzmir 😞 Umarım en kısa sürede kontrol altına alınır 😞