İzmir Dumanla Kaplandı: Yamanlar Dağı’ndaki Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı
İzmir Dumanla Kaplandı: Yamanlar Dağı’ndaki Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı
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İzmir’de dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda orman yangını çıktı.
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın rüzgarın da etkisiyle iyice yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Yangın sebebiyle İzmir kent merkezi dahil bir çok yeri duman kapladı.
Ayrıca ilçede geniş çaplı elektrik kesintisi de yaşandığı belirtildi.
Yangından görüntüler 👇
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Bilerek yakılıyor ki zamlar yolsuzluklar konuşulmasın
Saat Kulesi’nin dibinde çalışıyorum. Duman buraya kadar geldi. Karşıyaka zaten görünmüyor dumandan. Umarım bir an önce söner. Dağda bir sürü canlı var, yazık... Devamını Gör
😞
Çok geçmiş olsun güzel İzmir 😞 Umarım en kısa sürede kontrol altına alınır 😞