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İzmir Karaburun'da Yerleşim Yerlerine Yakın Noktada Orman Yangını Çıktı!

İzmir Karaburun'da Yerleşim Yerlerine Yakın Noktada Orman Yangını Çıktı!

İzmir yangın
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 22:30

İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı! Yangına müdehale eden ekipler, yerleşim merkezlerine yakın konumda devam eden yangında dumandan etkilenen 3 kişiyi kurtardı. 

İşte, detaylar...

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İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdehalesi sürüyor. Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdehalesi sürüyor. Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine olan yakınlığı ise endişeleri artırıyor.

İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine olan yakınlığı ise endişeleri artırıyor.

Jandarma ekipleri, yangından etkilenen 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler!

Jandarma ekipleri, yangından etkilenen 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler!

AA'nın haberine göre yerleşim yerlerine yakın konumlarda devam eden yangında dumandan ekilenen 3 kişi, jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilirken, itfaiyenin müdehale ettiği yangın sürüyor.

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