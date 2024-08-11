Twitter Türkiye Resmi Hesabı 'Türk Şampiyonlarımıza Rakı Kadehi Kaldıralım' dedi Sosyal Medya Karıştı
Twitter Türkiye Resmi Hesabı 'Türk Şampiyonlarımıza Rakı Kadehi Kaldıralım' dedi Sosyal Medya Karıştı
Millilerimizin 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki başarılarını kutladığımız bugünlerde, X Türkiye hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. 'rakı kadehi kaldırıp, tezahürat yapalım.' açıklaması kısa süre sonra kaldırıldı. Fakat sosyal medya kullanıcıları bu yorumu unutmadı.
İşte, detaylar...
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11 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek kapanış töreni ile sona erecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda millilerimiz başarılarıyla hepimizi gururlandırdı.
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X Türkiye hesabı üzerinden yayınlanan, 'Türk şampiyonlarımıza rakı kadehi kaldırıp, bizi gururlandırdıkları için tezahürat yapalım.' paylaşımı kısa süre sonra silindi.
Tabii paylaşımın silinmesi de X kullanıcılarının gözünden kaçmadı!
X Türkiye hesabı kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yapsa da ilk tweete yorum yağdı.
Gelin, resmi hesaptan paylaşılan yorum için yapılan en net açıklamayla başlayarak sosyal medyanın tepkilerine yakından bakalım...
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Sahiden bir kapanma da Twitter'dan gelir mi? 👇
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