Tuzla’da Şantiyede 2 İşçi Göçük Altında Kaldı! Arama Ekiplerinden Acı Haber Geldi!
Tuzla’da Şantiyede 2 İşçi Göçük Altında Kaldı! Arama Ekiplerinden Acı Haber Geldi!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sivil vatandaşa ait inşaat sahasında göçük meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri; göçük altında kalan 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmalarından acı haber geldi: Ekipler, enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı!
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Ben Avrupa'da 15 yıldır böyle haber görmedim ama Avrupa Birliği ülkeleri Erdoğan'ı kıskanıyor.
Yine fıtrat denir geçilir, iş güvenliği dinin esas olduğu ülkelerde geçerli değil çünkü. İyi insanlarsa yazık. Değillerse de sevenleri üzülsün. Artık böyle y... Devamını Gör