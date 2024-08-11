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Tuzla’da Şantiyede 2 İşçi Göçük Altında Kaldı! Arama Ekiplerinden Acı Haber Geldi!

Tuzla’da Şantiyede 2 İşçi Göçük Altında Kaldı! Arama Ekiplerinden Acı Haber Geldi!

Tuzla Göçük
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 19:50

Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçük, 2 cana mal oldu, işçilerden acı haber geldi. Arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmalarının ardından enkaz atlında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 

İşte, detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sivil vatandaşa ait inşaat sahasında göçük meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sivil vatandaşa ait inşaat sahasında göçük meydana geldi.

Saat 17.00 sularında Tepeören Mahallesi, Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın çalışmaları sırasında göçük meydan geldi. Firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri; göçük altında kalan 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri; göçük altında kalan 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarından acı haber geldi: Ekipler, enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı!

Arama çalışmalarından acı haber geldi: Ekipler, enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı!

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Naci Kir

Ben Avrupa'da 15 yıldır böyle haber görmedim ama Avrupa Birliği ülkeleri Erdoğan'ı kıskanıyor.

Emel

Yine fıtrat denir geçilir, iş güvenliği dinin esas olduğu ülkelerde geçerli değil çünkü. İyi insanlarsa yazık. Değillerse de sevenleri üzülsün. Artık böyle y... Devamını Gör