Türkiye Yaşlanıyor! Genç Nüfus Azalıyor, TÜİK Nüfus Projeksiyonları Alarm Veriyor!
Türkiye Yaşlanıyor! Genç Nüfus Azalıyor, TÜİK Nüfus Projeksiyonları Alarm Veriyor!
Bir zamanlar Dünya'nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye, yaşlanıyor! TÜİK verilerine göre, Türkiye'de genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile dünya ortalamasının aldında kaldı. Son dönemlerde yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, bu oran 2050 ve 2100'de kritik sayılara düşecek!
İşte, detaylar...
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1999 yılından bu yana 'Uluslararası Gençlik Günü' olarak kutlanan 12 Ağustos öncesi, TÜİK ve Birleşmiş Milletler verileri dikkat çekti!
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Türkiye'de ise 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusun, 12 milyon 872 bin 39'u genç nüfus!
TÜİK, 3 farklı senaryo ile Türkiye'nin 2050 ve 2100 yılındaki genç nüfusunu hesapladı: Durum vahim!
2100 yılında Türkiye'de genç nüfus oranı, yüzde 7,2'ye kadar gerileyebilir!
İşte, TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyona göre, gelecek yıllarda Türkiye!
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