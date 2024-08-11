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Türkiye Yaşlanıyor! Genç Nüfus Azalıyor, TÜİK Nüfus Projeksiyonları Alarm Veriyor!

Türkiye Yaşlanıyor! Genç Nüfus Azalıyor, TÜİK Nüfus Projeksiyonları Alarm Veriyor!

TÜİK
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 20:30

Bir zamanlar Dünya'nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye, yaşlanıyor! TÜİK verilerine göre, Türkiye'de genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile dünya ortalamasının aldında kaldı. Son dönemlerde yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, bu oran 2050 ve 2100'de kritik sayılara düşecek! 

İşte, detaylar...

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1999 yılından bu yana 'Uluslararası Gençlik Günü' olarak kutlanan 12 Ağustos öncesi, TÜİK ve Birleşmiş Milletler verileri dikkat çekti!

1999 yılından bu yana 'Uluslararası Gençlik Günü' olarak kutlanan 12 Ağustos öncesi, TÜİK ve Birleşmiş Milletler verileri dikkat çekti!

AA muhabiri tarafından yapılan derlemeye göre, 2023 yılında dünya nüfusu 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak belirlendi. Nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisi ise 15 ila 24 yaş arası gençlerden oluşuyor.

Türkiye'de ise 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusun, 12 milyon 872 bin 39'u genç nüfus!

Türkiye'de ise 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusun, 12 milyon 872 bin 39'u genç nüfus!

Yani bir zamanlar Dünya'nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye, artık yaşlanıyor. Genç nüfus yalnızca yüzde 15,1'lik oran ile Dünya'nın 15,5'lik ortalamasının altında kaldı. 

Dünya'da en yüksek genç nüfusa sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye olurken, en düşük orana sahip ülke ise 6,8 ile Ukrayna oldu.

TÜİK, 3 farklı senaryo ile Türkiye'nin 2050 ve 2100 yılındaki genç nüfusunu hesapladı: Durum vahim!

TÜİK, 3 farklı senaryo ile Türkiye'nin 2050 ve 2100 yılındaki genç nüfusunu hesapladı: Durum vahim!

  • Ana senaryoya göre, Türkiye 2050 yılında yüzde 9,66 oranında genç nüfusa sahip olacak. Yani ülkemizde, yaklaşık olarak 9,1 milyon genç nüfus bulunacağı tahmin ediliyor.  

  • Yüksek senaryoda, genç nüfusun 9,9 milyon ile yüzde 10,03 olması öngörülüyor. 

  • Düşük senaryo ise 8,3 milyon genç nüfus ile yüzde 9,29 olarak hesaplanıyor!

2100 yılında Türkiye'de genç nüfus oranı, yüzde 7,2'ye kadar gerileyebilir!

2100 yılında Türkiye'de genç nüfus oranı, yüzde 7,2'ye kadar gerileyebilir!

TÜİK'in 2100 yılına ait nüfus projeksiyonlarına göre, 

  • Ana senaryoda, Türkiye yüzde 9,55 oranında genç nüfusa sahip olacak. Bu durumda ülkemizde, yaklaşık olarak 7,3 milyon genç nüfus bulunacağı tahmin ediliyor.  

  • Yüksek senaryoda, genç nüfusun 11,5 milyon ile yüzde 11,43'e gerilemesi,

  • Düşük senaryo ise 3,9 milyon genç nüfus ile yüzde 7,2'ye gerilemesi bekleniyor.

İşte, TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyona göre, gelecek yıllarda Türkiye!

İşte, TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyona göre, gelecek yıllarda Türkiye!

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