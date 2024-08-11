Türkiye Yaşlanıyor! Genç Nüfus Azalıyor, TÜİK Nüfus Projeksiyonları Alarm Veriyor!

AA muhabiri tarafından yapılan derlemeye göre, 2023 yılında dünya nüfusu 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak belirlendi. Nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisi ise 15 ila 24 yaş arası gençlerden oluşuyor.