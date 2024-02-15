TÜİK Açıkladı: Türkiye Yaşlanıyor! Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri de Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Türkiye Yaşlanıyor! Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri de Belli Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kısa bir zaman önce 2023 yılının nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfus verilerinde dikkat çeken detay ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye yükselen 'ortanca yaş' oldu! Üstelik son bir yılda çocuk sayısı düştü, yaşlı sayısı arttı. TÜİK verileriyle en yaşlı iller de belli oldu!
İşte, detaylar...
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Türkiye yaşlanıyor: Türkiye'nin yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı 10,2'ye çıktı!
Yaşlılık oranı en yüksek olan şehirler de belli oldu!
Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek olan il: Sinop oldu!
Türkiye'nin en yaşlı ikinci ili Kastamonu olurken Çanakkale, Balıkesir ve Artvin de ilk onda yerini aldı!
Yaşlı oranı en düşük iller ise Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa oldu!
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Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı!
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