TÜİK Açıkladı: Türkiye Yaşlanıyor! Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri de Belli Oldu!

Sinop'u, yüzde 19.47 oranla Kastamonu takip ediyor. Türkiye'nin oransal olarak en yaşlı şehirleri arasında yer alan üçüncü şehir yüzde 18.34 ile Giresun oluyor.

Giresun'u yüzde 18.12 ile Artvin takip ediyor. Listenin beşinci sırada yüzde 17.09 ile Çankırı yer alırken, Balıkesir yüzde 16.89 ile altıncı sırada, Edirne ise yüzde 16.63 ile yedinci sırada yer alıyor.

Çorum yüzde 16.59 ile sekizinci, Çanakkale yüzde 16.51 ile dokuzuncu ve Burdur ise yüzde 16.33 ile onuncu sırada yer alıyor.