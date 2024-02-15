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TÜİK Açıkladı: Türkiye Yaşlanıyor! Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri de Belli Oldu!

TÜİK Açıkladı: Türkiye Yaşlanıyor! Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri de Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.02.2024 - 22:23 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 22:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kısa bir zaman önce 2023 yılının nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfus verilerinde dikkat çeken detay ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye yükselen 'ortanca yaş' oldu! Üstelik son bir yılda çocuk sayısı düştü, yaşlı sayısı arttı. TÜİK verileriyle en yaşlı iller de belli oldu! 

İşte, detaylar...

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Türkiye yaşlanıyor: Türkiye'nin yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı 10,2'ye çıktı!

Türkiye yaşlanıyor: Türkiye'nin yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı 10,2'ye çıktı!

TÜİK verilerine göre, 1935 yılında yüzde 3,9 olan bu oran 70'li yıllarda yüzde 4,4'e yükleşmiş, 2000 yılında ise 5,7 olarak hesaplanmıştı. 2010 yılında yüzde 7,2'yi aşan oran hızla yükselmeye devam ediyor. 

2020 yılında 9,5 seviyesinde olan yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2023 yılında 10,2 olarak hesaplandı.

Yaşlılık oranı en yüksek olan şehirler de belli oldu!

Yaşlılık oranı en yüksek olan şehirler de belli oldu!

Dünya'nın Verisi tarafından yapılan paylaşıma göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek 10 il belli oldu. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan sayfa, TÜİK verilini kullanarak 81 ilin yaşlılık (65 yaş üstü) oranını hesapladı.

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek olan il: Sinop oldu!

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek olan il: Sinop oldu!

Türkiye'nin yüzde 10,22'sini oluşturan yaşlı nüfus, Sinop ilinin yüzde 20,04'ünü oluşturuyor.

Türkiye'nin en yaşlı ikinci ili Kastamonu olurken Çanakkale, Balıkesir ve Artvin de ilk onda yerini aldı!

Türkiye'nin en yaşlı ikinci ili Kastamonu olurken Çanakkale, Balıkesir ve Artvin de ilk onda yerini aldı!

Sinop'u, yüzde 19.47 oranla Kastamonu takip ediyor. Türkiye'nin oransal olarak en yaşlı şehirleri arasında yer alan üçüncü şehir yüzde 18.34 ile Giresun oluyor. 

Giresun'u yüzde 18.12 ile Artvin takip ediyor. Listenin beşinci sırada yüzde 17.09 ile Çankırı yer alırken, Balıkesir yüzde 16.89 ile altıncı sırada, Edirne ise yüzde 16.63 ile yedinci sırada yer alıyor. 

Çorum yüzde 16.59 ile sekizinci, Çanakkale yüzde 16.51 ile dokuzuncu ve Burdur ise yüzde 16.33 ile onuncu sırada yer alıyor.

Yaşlı oranı en düşük iller ise Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa oldu!

Yaşlı oranı en düşük iller ise Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa oldu!

Şırnak 3,54 oranla 81 il arasında son sırada yer aldı. Şırnak'ı 4,02 ile Hakkari ve 4,22 ile Şanlıurfa takip etti.

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Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı!

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı!

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye yükselirken, en çok yaşlı nüfusa sahip il İstanbul oldu! İstanbul, kalabalık nüfusu nedeniyle Türkiye'nin en yaşlı illeri listesine girmese de 65 yaş üstü 1 milyon 238 bin 899 kişi vatandaşın yaşadığı il oldu. 

İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi nüfusu kalabalık iller takip etti.

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