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TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Yalnız Yaşayanların Sayısı 5.1 Milyonu Aştı! En Yalnız Şehirler de Belli Oldu!

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Yalnız Yaşayanların Sayısı 5.1 Milyonu Aştı! En Yalnız Şehirler de Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.02.2024 - 14:51 Son Güncelleme: 11.02.2024 - 14:55

Türkiye'de yalız yaşayanların sayısı son 10 yılda yüzde 77.2 arttı! 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 5,2 milyon kişi yalnız yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin yalnız illeri de belli oldu! 

İşte, Türkiye'nin yalnızlık raporu...

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Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 5,2 milyona yaklaştı!

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 5,2 milyona yaklaştı!

AA'dan Mert Davut tarafından derlenen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda 'tek kişilik hane halkı sayısı' 2,9 milyondan, 5,2 milyona kadar yükseldi.

Yalnız yaşayanların sayısı pandemi sürecinde en yüksek artışı yaşadı!

Yalnız yaşayanların sayısı pandemi sürecinde en yüksek artışı yaşadı!

Son on yıllık veriler incelendiğinde 2014 yılında 'tek kişilik hane halkı sayısının' 2 milyon 931 bin 85 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Bundan sonraki her yıl artan tek kişilik hane halkı sayısının yıllar içerisindeki değişimini şu şekilde gözlemleyebiliriz:  

  • 2015 yılında 182 bin 411 artışla 3 milyon 113 bin 496'e

  • 2016 yılında 203 bin 398 artışla 3 milyon 316 bin 894'e

  • 2017 yılında 174 bin 254 artışla 3 milyon 491 bin 148'e 

  • 2018 yılında 239 bin 357 artışla 3 milyon 730 bin 505'e, 

  • 2019'da 332 bin 71 artışla 4 milyon 62 bin 576'ya ulaşan tek kişilik hane sayısı pandemi döneminde artış rekoru kırdı. 

  • 2020 yılında da yalnız yaşayanların sayısı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'e yükseldi. 

  • 2021 yılında 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e 

  • 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e 

  • 2023 yılında ise 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı.

Kovid-19 salgın döneminin yoğun olarak yaşandığı 2020-2021 yıllarında 300 bini aşan artışlar dikkat çekti!

Kovid-19 salgın döneminin yoğun olarak yaşandığı 2020-2021 yıllarında 300 bini aşan artışlar dikkat çekti!

TÜİK verileri Türkiye'nin son on yılda hızla yalnızlaştığını gösterirken, yalnız iller de belli oldu. Tek kişilik hane sayısınının yarısından fazlası 10 büyükşehirde! 

Gelin, Türkiye'nin yalnız şehirlerin de birlikte göz atalım 👇

Yaşamını yalnız sürdürenlerin 933 bin 764'ü İstanbul'da yaşıyor!

Yaşamını yalnız sürdürenlerin 933 bin 764'ü İstanbul'da yaşıyor!

Listenin başında yer alan megakenti Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyük şehirler takip ediyor. Üstelik listenin en üstünde yer alan 10 büyükşehirlerdeki 'tek kişilik hane halkı sayısı' 2 milyon 607 bin 624 ile toplam sayının yarısından fazlasını oluşturuyor.

En yalnız iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; en az yalnız yaşayanın olduğu il ise Bayburt oluyor!

En yalnız iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; en az yalnız yaşayanın olduğu il ise Bayburt oluyor!

İstanbul, 933.764 tek kişilik hane halkı ile listenin başında yer alırken, onu 375.260 ile Ankara, 355.132 ile İzmir, 195.430 ile Antalya ve 178.860 ile Bursa izliyor. 

Bursa'nın hemen ardından 117.401 ile Balıkesir, 116.012 ile Mersin, 114.808 ile Konya ve 103.706 ile Kocaeli geliyor. Böylece büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı, toplam hane halkı sayısının yarısından fazlasını oluşturuyor. 

Gelelim en az yalnız yaşayanların bulunduğu illere! Listenin en başında 5.439 ile Bayburt yer alıyor. Bayburt'u 6.868 ile Ardahan ve 8.020 ile Hakkari takip ediyor.

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KumdanKum

"Şehirler büyüdükçe yürekler küçülür derler.. Doğrudur Siz hiç koskoca şehirde yalnızlığı yaşadınız mı...?﻿" ah ulen 🚬

Ponche

ben şu anda yaşıyorum ve tek arkadaşım 🚬🚬

Heisenberg

Benim muhtemel sonum da Ankara'ya yerleşip tek başıma yaşamak olacak.

Arzu Dinç

Kafan rahat Tr de değilim ama ben bile yalnız yaşıyorum