TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Yalnız Yaşayanların Sayısı 5.1 Milyonu Aştı! En Yalnız Şehirler de Belli Oldu!

Son on yıllık veriler incelendiğinde 2014 yılında 'tek kişilik hane halkı sayısının' 2 milyon 931 bin 85 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Bundan sonraki her yıl artan tek kişilik hane halkı sayısının yıllar içerisindeki değişimini şu şekilde gözlemleyebiliriz:

2015 yılında 182 bin 411 artışla 3 milyon 113 bin 496'e

2016 yılında 203 bin 398 artışla 3 milyon 316 bin 894'e

2017 yılında 174 bin 254 artışla 3 milyon 491 bin 148'e

2018 yılında 239 bin 357 artışla 3 milyon 730 bin 505'e,

2019'da 332 bin 71 artışla 4 milyon 62 bin 576'ya ulaşan tek kişilik hane sayısı pandemi döneminde artış rekoru kırdı.

2020 yılında da yalnız yaşayanların sayısı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'e yükseldi.

2021 yılında 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e

2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e