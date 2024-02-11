TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Yalnız Yaşayanların Sayısı 5.1 Milyonu Aştı! En Yalnız Şehirler de Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Yalnız Yaşayanların Sayısı 5.1 Milyonu Aştı! En Yalnız Şehirler de Belli Oldu!
Türkiye'de yalız yaşayanların sayısı son 10 yılda yüzde 77.2 arttı! 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 5,2 milyon kişi yalnız yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin yalnız illeri de belli oldu!
İşte, Türkiye'nin yalnızlık raporu...
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Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 5,2 milyona yaklaştı!
Yalnız yaşayanların sayısı pandemi sürecinde en yüksek artışı yaşadı!
Kovid-19 salgın döneminin yoğun olarak yaşandığı 2020-2021 yıllarında 300 bini aşan artışlar dikkat çekti!
Yaşamını yalnız sürdürenlerin 933 bin 764'ü İstanbul'da yaşıyor!
En yalnız iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; en az yalnız yaşayanın olduğu il ise Bayburt oluyor!
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"Şehirler büyüdükçe yürekler küçülür derler.. Doğrudur Siz hiç koskoca şehirde yalnızlığı yaşadınız mı...?" ah ulen 🚬
ben şu anda yaşıyorum ve tek arkadaşım 🚬🚬
Benim muhtemel sonum da Ankara'ya yerleşip tek başıma yaşamak olacak.
Kafan rahat Tr de değilim ama ben bile yalnız yaşıyorum