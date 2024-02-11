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Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü Uyarısı "Tuzağa Düşmeyin"

Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü Uyarısı "Tuzağa Düşmeyin"

Sevgililer günü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.02.2024 - 13:34

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, 14 Şubat'ta özel bir hediye ile sevgilisini mutlu etmek isteyenleri uyardı! Koçal, milyonlarca kişinin çiçekten çikolataya, pırlantadan romantik bir akşam yemeğine özel bir planla hazırlandığı Sevgililer Günü için 'Sadece bir tüketim tuzağıdır' dedi. Koçal, 14 Şubat gibi günlerde fiyatların önce şişirilip sonra indirildiğine değindi, 'bu tuzağa düşmeyin' 

İşte, detaylar...

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Sevgililer Günü için geri sayım başladı! Peki, hediyeler seçildi mi?

Sevgililer Günü için geri sayım başladı! Peki, hediyeler seçildi mi?

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketiciyi uyardı. 14 Şubat ve benzeri günlerde, gerçeksiz tüketim harcamları gerçekleştirildiğine işaret etti. İnsanlar, bu ve benzeri günlerde temel ihtiyaçlarını göz ardı ederek harcama yapıyor! Daha sonra maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar.

Başkan Koçal, Sevgililer Günü nedeniyle hazırlanan reklam kampanyaları hakkında serzenişte bulundu: 'Sevgiyi basite indirgememeliyiz'

Başkan Koçal, Sevgililer Günü nedeniyle hazırlanan reklam kampanyaları hakkında serzenişte bulundu: 'Sevgiyi basite indirgememeliyiz'

Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan reklam kampanyaları ve indirimlerde kullanılan ifadelere dikkat çeken Koçal, 'Sevgiyi basite indirgememeliyiz' dedi. Koçal'a göre, bu gibi özel günlerde yapılan kampanyalarda sevgi gibi saf, temiz ve kutsal duygular basite indirgeniyor. 

Koçal, 'Sevgiyi basite indirgememeliyiz. Sevginin büyüklüğünü, güzelliğini veya saflığını hediye ile ölçemeyiz. Bu aslında her şeyi metalaştıran kapitalizm kültürünün anlayışıdır.' değerlendirmesinde bulunarak tüketicileri uyardı.

TÜKON Genel Başkanı Aziz Koçal'a göre, kampanyalar 'çılgınca tüketime teşvik ediyor.' Üstelik 'fiyatlar şişiriliyor.'

TÜKON Genel Başkanı Aziz Koçal'a göre, kampanyalar 'çılgınca tüketime teşvik ediyor.' Üstelik 'fiyatlar şişiriliyor.'

'Sevginin günü olmaz, yılda bir kez Sevgililer Günü nedeniyle hatırlanan sevgi, sevgi değildir.' diyen Başkan Koçal, '14 Şubat Sevgililer Günü sadece tüketim tuzağıdır, düşmemek gerekir.' dedi.  

Açıklamasında, 'Sevgililer Günü nedeniyle hiçbir hediye alınmamalı. 14 Şubat'ta her zaman olduğu gibi sevgi paylaşılarak yüceltilmeli. Hediye almak için de 14 Şubat'tan sonraki bir gün tercih edilmeli. 14 Şubat gibi bu tür günlerde fiyatlar önce şişirilir sonra indirilerek tüketiciler yanıltılır.' sözleriyle tüketicileri de aldatıcı fiyatlar konusunda uyardı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde dolandırıcılara da dikkat!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde dolandırıcılara da dikkat!

Aziz Koçal, son yıllarda hızla artan, sosyal medyada aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar konusunda da uyardı. Sosyal medyada paylaşılan linklerin sahte olabileceğine işaret ederek milyonlarca kişinin 14 Şubat alışverişinde dikkat emesini istedi. Sahte hesapların yanıltıcı kampanyalarla vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediğini hatırlattı. 

Koçal, 'Tüketicilerin alışveriş sonrası hakkını arayabilmesi için karşı tarafın tacir-esnaf yani ulaşılabilir olması gerekir. İnternet adresinin başında yer alan 'https' kısmı mutlaka bulunmalı. Bazı internet adreslerinde sadece 'http' var. Bu güvenli olmayan bir site anlamına gelir. Ayrıca, tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir.' ifadeleriyle vatandaşların internet alışverişlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine de değindi.

Online alışverişlerde mağduriyet yaşayanlar tüketici hakem heyetine başvurabilecek!

Online alışverişlerde mağduriyet yaşayanlar tüketici hakem heyetine başvurabilecek!

Tüketicilerin en çok mağduriyet yaşadığı mecra 'online alışverişler'! Sosyal mecralarda oluşturulan yanıltıcı linklerden verilen siparişlerin hiç gelmemesi ya da gelen ürünlerin verilen sipariş ile alakası olmaması nedeniyle tüketici zarar görüyor! 

Söz konusu mağduriyetleri yaşayanların yapması gereken ise son derece basit. İkamet ettikleri il ya da ilçenin 'Tüketici hakem heyetlerine' başvuru yapabilirler. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, başvuru eklerine ürün alım faturası, ödeme belgesi ve yazışmalar da gönderilmeli. 

TÜKON Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilere haklarını da hatırlattı. Online alışverişlerde ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde satıcı veya sağlayıcıya cayma bildirimi göndererek ürün iadesi yapmak mümkün!

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Skorpios

şu günü değer kılanları hiç bir zaman anlamış değilim😐