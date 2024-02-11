Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü Uyarısı "Tuzağa Düşmeyin"

Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan reklam kampanyaları ve indirimlerde kullanılan ifadelere dikkat çeken Koçal, 'Sevgiyi basite indirgememeliyiz' dedi. Koçal'a göre, bu gibi özel günlerde yapılan kampanyalarda sevgi gibi saf, temiz ve kutsal duygular basite indirgeniyor.

Koçal, 'Sevgiyi basite indirgememeliyiz. Sevginin büyüklüğünü, güzelliğini veya saflığını hediye ile ölçemeyiz. Bu aslında her şeyi metalaştıran kapitalizm kültürünün anlayışıdır.' değerlendirmesinde bulunarak tüketicileri uyardı.