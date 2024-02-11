Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü Uyarısı "Tuzağa Düşmeyin"
Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü Uyarısı "Tuzağa Düşmeyin"
Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, 14 Şubat'ta özel bir hediye ile sevgilisini mutlu etmek isteyenleri uyardı! Koçal, milyonlarca kişinin çiçekten çikolataya, pırlantadan romantik bir akşam yemeğine özel bir planla hazırlandığı Sevgililer Günü için 'Sadece bir tüketim tuzağıdır' dedi. Koçal, 14 Şubat gibi günlerde fiyatların önce şişirilip sonra indirildiğine değindi, 'bu tuzağa düşmeyin'
İşte, detaylar...
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şu günü değer kılanları hiç bir zaman anlamış değilim😐