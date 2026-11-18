Dünyayla Bağlantıları Yok: Yaşadıkları Adada 5 Kilometrelik Patika Açmışlar
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Görüntüler, 2018'den 2025'e kadar çekilen uydu fotoğraflarından derlendi.
2020'den bu yana bazı yapılar kurulup ortadan kalktı.
Ada halkının yaklaşık 70 bin yıldır burada yaşadığı düşünülüyor.
Adaya çıkan Amerikalı misyoner 2018'de hayatını kaybetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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