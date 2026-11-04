Cenazeleri Gömmeyip Ağacın Altına Bırakıyorlar: Köyde Koku da Yok!

Mezarlığı ziyaret edenleri en çok şaşırtan şey, açıktaki cenazelere rağmen ortamda ağır bir koku olmaması. Köylüler bunu mezarlıktaki yaşlı banyan ağacına bağlıyor. 'Güzel kokulu ağaç' anlamına gelen Taru Menyan'ın ölü kokusunu bastırdığına inanılıyor. Yine de pek çok ziyaretçi ağaçtan herhangi bir koku almadığını söylüyor. Kokunun neden olmadığı tam olarak bilinmiyor. Cenazeler uğurlu gün beklenirken evde günlerce tutulabildiği için formaldehit kullanılmasının da etkili olabileceği düşünülüyor.

Her ölü bu mezarlığa bırakılmıyor. Yalnızca doğal nedenlerle ölenler buraya getiriliyor. Kazada ölenler, intihar edenler ve çocuklar başka mezarlıklara gömülüyor. Bazı kaynaklara göre gelenek yalnızca evli kişiler için uygulanıyor. Yerel inanca göre köylüler, Hindu tanrısı Brahma ile özdeşleştirilen yakındaki yanardağı kızdırmamak için bu geleneği sürdürüyor.