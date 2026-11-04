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Cenazeleri Gömmeyip Ağacın Altına Bırakıyorlar: Köyde Koku da Yok!

Cenazeleri Gömmeyip Ağacın Altına Bırakıyorlar: Köyde Koku da Yok!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 12:44
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Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Trunyan köyünde ölüler gömülmüyor ya da yakılmıyor. Köylüler cenazeleri dev bir ağacın altına bırakıyor ve üzerlerini bambudan kafeslerle örtüyor. Açıkta çürümeye bırakılan bedenlere rağmen mezarlıkta ölü kokusu hissedilmiyor.

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Cenazeler bambu kafeslerin altında çürümeye bırakılıyor

Cenazeler bambu kafeslerin altında çürümeye bırakılıyor

Trunyan, Batur Gölü'nün doğu kıyısında yer alıyor. Köyde Bali Aga denen yerli halk yaşıyor. Dağlarda dış dünyadan uzak yaşayan Bali Agalar, eski geleneklerini evlerinde ve törenlerinde hâlâ sürdürüyor.

Köylüler ölülerini toprağa gömmek ya da yakmak yerine ormanlık alana bırakıyor. Cenazelerin üzeri, kuşlar zarar vermesin diye bambudan yapılmış kafeslerle örtülüyor. Mezarlıkta 11 kafes var. Hepsi dolduğunda en eski kafes boşaltılıyor. Çürüme tamamlanınca kafatası ve kemikler toplanıp yakındaki taş bir platforma diziliyor. Böylece yeni cenazelere yer açılıyor.

Kokuyu dev ağacın bastırdığına inanılıyor

Kokuyu dev ağacın bastırdığına inanılıyor

Mezarlığı ziyaret edenleri en çok şaşırtan şey, açıktaki cenazelere rağmen ortamda ağır bir koku olmaması. Köylüler bunu mezarlıktaki yaşlı banyan ağacına bağlıyor. 'Güzel kokulu ağaç' anlamına gelen Taru Menyan'ın ölü kokusunu bastırdığına inanılıyor. Yine de pek çok ziyaretçi ağaçtan herhangi bir koku almadığını söylüyor. Kokunun neden olmadığı tam olarak bilinmiyor. Cenazeler uğurlu gün beklenirken evde günlerce tutulabildiği için formaldehit kullanılmasının da etkili olabileceği düşünülüyor.

Her ölü bu mezarlığa bırakılmıyor. Yalnızca doğal nedenlerle ölenler buraya getiriliyor. Kazada ölenler, intihar edenler ve çocuklar başka mezarlıklara gömülüyor. Bazı kaynaklara göre gelenek yalnızca evli kişiler için uygulanıyor. Yerel inanca göre köylüler, Hindu tanrısı Brahma ile özdeşleştirilen yakındaki yanardağı kızdırmamak için bu geleneği sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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