Cenazeleri Gömmeyip Ağacın Altına Bırakıyorlar: Köyde Koku da Yok!
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Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Trunyan köyünde ölüler gömülmüyor ya da yakılmıyor. Köylüler cenazeleri dev bir ağacın altına bırakıyor ve üzerlerini bambudan kafeslerle örtüyor. Açıkta çürümeye bırakılan bedenlere rağmen mezarlıkta ölü kokusu hissedilmiyor.
Cenazeler bambu kafeslerin altında çürümeye bırakılıyor
Kokuyu dev ağacın bastırdığına inanılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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