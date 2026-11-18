Kasım geldi, evde ilk tartışma da başladı: Kombi kaçta olacak? Biri pencereyi aralamak ister, öbürü iki kat çorapla koltuğa gömülüp battaniyeyi çenesine kadar çeker. Aynı evde, aynı derecede bir kişi tişörtle gezer, bir başkası kaloriferin önüne minder atar.

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