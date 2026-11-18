Kış Gelince Kaloriferin Dibinden Ayrılmayan 4 Burç
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Kasım geldi, evde ilk tartışma da başladı: Kombi kaçta olacak? Biri pencereyi aralamak ister, öbürü iki kat çorapla koltuğa gömülüp battaniyeyi çenesine kadar çeker. Aynı evde, aynı derecede bir kişi tişörtle gezer, bir başkası kaloriferin önüne minder atar.
Astrolojiye göre bazı burçlar soğukla hiç anlaşamıyor. Buyurun, beraber bakalım! 👇
Koç, soğuk yüzünden eve kapanınca kafeste gibi hisseder.
Yengeç, kışı camın arkasından seyretmeyi sever, dışarı çıkmayı sevmez.
Aslan, üç kat giyinip kalabalığın içinde kaybolmaya dayanamaz.
Oğlak, kışın ortasında doğar ama soğuğa en çok o söylenir.
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