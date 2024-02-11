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Kredi Kartı Kullanımına Düzenleme Yolda: Asgari Ödemelerden Nakit Çekime Kredi Kartlarında Neler Değişebilir?

Kredi Kartı Kullanımına Düzenleme Yolda: Asgari Ödemelerden Nakit Çekime Kredi Kartlarında Neler Değişebilir?

Kredi Kartı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.02.2024 - 08:53

Kredi kartlarındaki harcamalar ve beraberinde borçlar da arttı. Vatandaşların toplam kredi kartı borçları son 1 yılda 2,5 katına çıktı. Kimi bankalar kredi kartı kullanımına sınırlama getirmek için düğmeye basmış, müşterilerini uyarmıştı. 2024 yılının ilk enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, Başkan Fatih Karahan, kredi kartlarına ilişkin çalışma başlattıklarını da açıkladı. Peki, kredi kartlarına hangi sınırlamalar gelecek? Kredi kartı asgari ödeme tutarları değişecek mi? 

İşte, detaylar...

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Türkiye genelinde kredi kartı borçları 2.5 katına çıktı! Vatandaşın borcu 1.2 trilyon liraya ulaştı.

Türkiye genelinde kredi kartı borçları 2.5 katına çıktı! Vatandaşın borcu 1.2 trilyon liraya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2014 yılına ait verilerle Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Bu sırada kredi kartlarına ilişkin sınırlama ve tedbir kararına ilişkin soruları da yanıtladı.

Başkan Karahan, 'Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.

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Daha önce de bankalar müşterilerini uyarmıştı: "Kartınız kapatılabilir"

Daha önce de bankalar müşterilerini uyarmıştı: "Kartınız kapatılabilir"

Kredi kartlarında katlanan borç, bankaları harekete geçirmişti. Bankalar, kredi kartlarının temel ihtiyaçlar dışında kullanımına engel olmak için ekstreleri yakın takibe almış, müşterilerine uyarı göndermişti. 

Uyarı, kredi kartlarının yatırım amaçlı kullanılamayacağına ilişkin bir bilgilendirmeyi ve kartların 'kapatılabileceğine' işaret ediyordu. İşte, kredi kartı ekstrelerinde yer alan o uyarı: 

''Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir'

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Açıklamaların ardından kredi kartı kullanımına ilişkin atılacak adımlar da gündeme gelmeye başladı!

Açıklamaların ardından kredi kartı kullanımına ilişkin atılacak adımlar da gündeme gelmeye başladı!

Vatandaşlar, kredi kartı düzenlemelerine ilişkin atılacak adımları merakla beklerken; Haber Türk'ten Esra Nehir, olası adımları açıkladı. Haberde olası kredi kartı düzenlemelerine ilişkin atılabilecek adımlara yer verildi.

Peki, düzenlemeyle kredi kartlarında neler değişebilir?

Peki, düzenlemeyle kredi kartlarında neler değişebilir?

Haber Türk'ün haberine göre, yeni düzenlemeyle:

  • Asgari ödeme tutarı artabilir.

  • Taksit sayıları düşebilir.

  • Gecikme faiz oranının artabilir.

  • 3 dönem kuralının değişebilir.

  • Nakit çekimi engellenebilir.

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