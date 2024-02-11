Kredi Kartı Kullanımına Düzenleme Yolda: Asgari Ödemelerden Nakit Çekime Kredi Kartlarında Neler Değişebilir?
Kredi Kartı Kullanımına Düzenleme Yolda: Asgari Ödemelerden Nakit Çekime Kredi Kartlarında Neler Değişebilir?
Kredi kartlarındaki harcamalar ve beraberinde borçlar da arttı. Vatandaşların toplam kredi kartı borçları son 1 yılda 2,5 katına çıktı. Kimi bankalar kredi kartı kullanımına sınırlama getirmek için düğmeye basmış, müşterilerini uyarmıştı. 2024 yılının ilk enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, Başkan Fatih Karahan, kredi kartlarına ilişkin çalışma başlattıklarını da açıkladı. Peki, kredi kartlarına hangi sınırlamalar gelecek? Kredi kartı asgari ödeme tutarları değişecek mi?
İşte, detaylar...
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Türkiye genelinde kredi kartı borçları 2.5 katına çıktı! Vatandaşın borcu 1.2 trilyon liraya ulaştı.
Daha önce de bankalar müşterilerini uyarmıştı: "Kartınız kapatılabilir"
Açıklamaların ardından kredi kartı kullanımına ilişkin atılacak adımlar da gündeme gelmeye başladı!
Peki, düzenlemeyle kredi kartlarında neler değişebilir?
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