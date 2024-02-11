Kredi Kartı Kullanımına Düzenleme Yolda: Asgari Ödemelerden Nakit Çekime Kredi Kartlarında Neler Değişebilir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2014 yılına ait verilerle Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Bu sırada kredi kartlarına ilişkin sınırlama ve tedbir kararına ilişkin soruları da yanıtladı.

Başkan Karahan, 'Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.