Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kredi Kartı Kullanımına Sınırlama Geliyor! Ekstreler Yakın Takipte!

Kredi Kartı Kullanımına Sınırlama Geliyor! Ekstreler Yakın Takipte!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.01.2024 - 12:48

Kredi kartı tedbirlerine ilişkin ilk uyarı bankalardan geldi! Altın, döviz, kripto para alımları, 'makul gerekçesi olmayan transferler' için kredi kartı kullanımı kartların kullanıma kapatılmasına neden olabilir! Üstelik bu daha başlangıç. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, kredi kartı kullanımlarında yeni tedbirler söz konusu. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kredi kullanımı azaldı, kredi kartı kullanımı arttı!

Kredi kullanımı azaldı, kredi kartı kullanımı arttı!

Merkez Bankası'nın 2023 yılı 2. Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan veriler, ihtiyaç kredilerindeki faiz yükselişinin ardından kredi kullanımının artışını işaret etti. Rapora göre, yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı geriledi. Fakat 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında limit kullanım oranı arttı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri ise 19 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacminin 1 trilyon 172 milyar liraya ulaştığını gösterdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi. Buna göre, birlikte bireysel kredi kartı hacminde bir yıllık artış, yüzde 155 oldu.

Kısacası, son zamanlarda konut ve otomobil almak için kredi çekilen kredilerde düşüş yaşandı. Vatandaş, kredi kullanımını azaltırken kredi kartlarına yüklendi. Bu durum hem bankaları harekete geçirdi hem de Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yeni düzenlemelerin yapılmasına neden oldu.

Müşterinin talebiyle kolayca yükseltilen, periyodik olarak artırılan kredi kartı limitlerinde prosedürler zorlaşıyor!

Müşterinin talebiyle kolayca yükseltilen, periyodik olarak artırılan kredi kartı limitlerinde prosedürler zorlaşıyor!

Son dönemlerde hızla artan kredi kartı kullanımına düzenleme getirilmesi gündemde. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, konuya ilişkin çalışmalar yapılacağı bazı temel ekonomik belgelerde yer alıyor. 

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirtildiği üzere, kredi kartları ile yapılan mal ve hizmet alımları ve nakit çekimlerindeki taksitlendirme sürelerinin incelenmesi ve gerektiğinde ek tedbirler alınması planlanıyor. Ayrıca, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da da kredi kartı kullanımının, parasal istikrarı bozmayacak ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerektiğine değiniliyor.

Bankalar müşterilerini uyarıyor: Kredi kartları yatırım amaçlı kullanılamayacak!

Bankalar müşterilerini uyarıyor: Kredi kartları yatırım amaçlı kullanılamayacak!

Kredi kartlarına ilişkin son düzenleme, harcama alanları ile ilgili oldu. Bankalar, müşterilerinin kredi kartlarını temel ihtiyaçlar dışında farklı amaçlar için kullanılmasını engellemek adına yeni bir uygulama başlattı. Bazı bankalar, bu aydan itibaren, müşterilerine gönderdikleri kredi kartı ekstrelerinde; 

'Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir' şeklinde bir uyarıda bulundu. 

Bu uyarı, bankaların kredi kartı harcamalarını daha yakından izleyeceği ve yatırım amaçlı kredi kartı kullanımının engelleneceği şeklinde yorumlandı.

Kredi kartı harcamalarında yeni önlemler de yolda!

Kredi kartı harcamalarında yeni önlemler de yolda!

Son dönemlerde kredi kullanımlarının düşmesi, kredi kartı kullanımlarının artması sonucu alınacak yeni önemler de söz konusu. Bankacılık sektöründen bazı kaynaklar, bu çerçevede kredi kartı faiz oranlarında düzenlemeler, taksit sınırlamaları veya kişinin kredi kartıyla yapabileceği harcamaların üzerinde sınırlamaların getirilebileceğini ifade ediyorlar.

Kredi kartı ile lüks alımlara son!

Kredi kartı ile lüks alımlara son!

Sektör kaynakları, ikinci el otomobil alımı gibi büyük ölçekli harcamalara kadar genişlediği gözlemini ortaya koyuyor. Alınacak önlemlerle özellikle lüks ve yatırım amaçlı harcamalarda kredi kartı kullanımının azaltılması planlanıyor. 

Kredi kartıyla gerçekleştirilen bu tür harcamalar ile gıda gibi zorunlu harcamalar arasında bir ayrım yapılacağı öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
4
3
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?