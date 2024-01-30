Kredi Kartı Kullanımına Sınırlama Geliyor! Ekstreler Yakın Takipte!

Merkez Bankası'nın 2023 yılı 2. Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan veriler, ihtiyaç kredilerindeki faiz yükselişinin ardından kredi kullanımının artışını işaret etti. Rapora göre, yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı geriledi. Fakat 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında limit kullanım oranı arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri ise 19 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacminin 1 trilyon 172 milyar liraya ulaştığını gösterdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi. Buna göre, birlikte bireysel kredi kartı hacminde bir yıllık artış, yüzde 155 oldu.

Kısacası, son zamanlarda konut ve otomobil almak için kredi çekilen kredilerde düşüş yaşandı. Vatandaş, kredi kullanımını azaltırken kredi kartlarına yüklendi. Bu durum hem bankaları harekete geçirdi hem de Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yeni düzenlemelerin yapılmasına neden oldu.