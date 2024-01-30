Kredi Kartı Kullanımına Sınırlama Geliyor! Ekstreler Yakın Takipte!
Kredi Kartı Kullanımına Sınırlama Geliyor! Ekstreler Yakın Takipte!
Kredi kartı tedbirlerine ilişkin ilk uyarı bankalardan geldi! Altın, döviz, kripto para alımları, 'makul gerekçesi olmayan transferler' için kredi kartı kullanımı kartların kullanıma kapatılmasına neden olabilir! Üstelik bu daha başlangıç. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, kredi kartı kullanımlarında yeni tedbirler söz konusu.
İşte, detaylar...
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