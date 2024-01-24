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Ödeme İste Sitemi Para Transferlerinde Yeni Bir Dönemi Başlatıyor! Ödeme İste Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Ödeme İste Sitemi Para Transferlerinde Yeni Bir Dönemi Başlatıyor! Ödeme İste Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.01.2024 - 23:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen 'Ödeme İste' sisteminin uygulamaya geçmesiyle birlikte bankacılıkta yeni bir dönem başladı. 'Ödeme İste' sistemiyle, alacaklıklar borçlulardan ödeme talep edebilecek. Peki, Ödeme İste sistemi nasıl çalışıyor? Ödeme İste talebi reddedilir mi? 

İşte, Ödeme İste sistemi hakkında merak edilenler...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yürütülen 'Ödeme İste' sistemi uygulamaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yürütülen 'Ödeme İste' sistemi uygulamaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Ödeme İste' sistemi, kullanıcılara yeni bir ödeme deneyimi sunuyor. 

'Ödeme İste', Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi üzerinden çalışıyor ve kullanıcıların para transfer deneyimlerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Peki, 'Ödeme İste' sistemi nasıl çalışıyor?

Peki, 'Ödeme İste' sistemi nasıl çalışıyor?

'Ödeme İste' sistemi, kullanıcıların para göndermesini istedikleri kişinin IBAN numarasını, ismini, talep edilen tutarı ve talebin geçerlilik süresini bankaya bildirmesini sağlıyor. Bu bilgiler girildikten sonra, alıcının bankası uyarı gönderiyor ve para transferinin onaylanıp onaylanmayacağını soruyor.

Ödeme İste sistemi ile para transferi nasıl yapılıyor?

Ödeme İste sistemi ile para transferi nasıl yapılıyor?

Onay verilmesi durumunda, para hemen FAST sistemi üzerinden transfer edilebiliyor. Bunun yanı sıra havale yöntemleriyle de ödeme yapılabiliyor. 

Bu sistemin kira ödemelerinin hatırlatılması ve borçlulara ek süre verilmesi gibi durumlar için büyük kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

'Ödeme İste' işlemi hangi bankalardan yapılıyor?

'Ödeme İste' işlemi hangi bankalardan yapılıyor?

Bankalar da 'Ödeme İste' sistemini destekliyor. Hatta kimi bankalar kendi mobil uygulamalarını bu sisteme uyumlu hale getirmeye başladılar bile. Şimdiye kadar VakıfBank, Garanti BBVA ve İş Bankası'ndan 'Ödeme İste' sistemine ilişkin açıklama geldi. 

Bunun yanı sıra, 'Ödeme İste' sistemi için 'Üretim Ortamında Olan Katılımcılar' ise şöyle sıralandı: 

Şimdi alacaklı da borçlu da 'Ödeme İste' sisteminin nasıl kullanılacağını merak ediyor.

Şimdi alacaklı da borçlu da 'Ödeme İste' sisteminin nasıl kullanılacağını merak ediyor.

Gelin, 'Ödeme İste' sistemini birlikte inceleyelim... 👇

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"Ödeme İste" Sitemi Nedir?

"Ödeme İste" Sitemi Nedir?

'Ödeme İste' sistemi, borçlunun alacaklıdan ödeme talep etmesi ve alacaklının bu talebe yanıt vermesi prensibine dayanan bir yapı olarak düşünülebilir. Bu sistem, bir ödeme aracı veya kanalı olmaktan ziyade, ödeme işlemleri öncesinde kullanılacak bir altyapı olma özelliği taşır.

"Ödeme İste" sistemini kullanmak için borçlunun hangi bilgileri gerekiyor?

"Ödeme İste" sistemini kullanmak için borçlunun hangi bilgileri gerekiyor?

'Ödeme İste' sistemini kullanabilmek için alacaklının, borçluya ait hesap bilgilerine, yani IBAN ve Ad Soyad bilgisine ihtiyacı var. Bunun yanı sıra, Kolay Adres veya TR Karekod bilgileriyle de Ödeme İste işlemi yapılabilir.

Alacaklı ve borçlu farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları (ÖHS) ile çalışıyor olsa bile "Ödeme İste" sistemi kullanılabilir mi?

Alacaklı ve borçlu farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları (ÖHS) ile çalışıyor olsa bile "Ödeme İste" sistemi kullanılabilir mi?

Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları (ÖHS) fark etmeksizin 'Ödeme İste' sistemi kullanılabiliyor. Yani Ödeme İste sistemini kullanmak için alıcı ve borçlu tarafların aynı ÖHS'yi kullanmalarına gerek yok.

Alacaklı, "Ödeme İste" talebini ilettiğinde borçlunun bu durumdan nasıl haberdar olacak? Ne Zaman haberdar olacak?

Alacaklı, "Ödeme İste" talebini ilettiğinde borçlunun bu durumdan nasıl haberdar olacak? Ne Zaman haberdar olacak?

Borçlunun Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (ÖHS), gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kendi sistemi üzerinden 'Ödeme İste' bildirimi oluşturarak borçluya bilgilendirme yapacak. Üstelik bu bildirim, karşı tarafa anında iletilecek.

"Ödeme İste" talebi reddedilebilir mi?

"Ödeme İste" talebi reddedilebilir mi?

Ödeme İste talebi reddedilebilir. Talep iletildikten sonra, borçlu taraf 'Ödeme İste' talebine karşı kabul veya red yanıtı verebilir.

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'Ödeme İste' yanıtı ne zaman öğrenilir? Alacaklı, Borçlunun "Ödeme İste" yanıtını hemen öğrenebilir mi?

'Ödeme İste' yanıtı ne zaman öğrenilir? Alacaklı, Borçlunun "Ödeme İste" yanıtını hemen öğrenebilir mi?

Alacaklı, borçludan gelen yanıtı anında öğrenebilir. Çünkü alacaklının talebi ilk olarak Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na iletilir. Buradan da Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) ulaştırılır. Veriler kontrol edildikten sonra borçluya ÖHS tarafından bildirim iletilir. Bu noktada borçlu tarafın yanıt vermesi beklenir ve yanıt hemen alacaklıya aktarır.

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