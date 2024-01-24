Ödeme İste Sitemi Para Transferlerinde Yeni Bir Dönemi Başlatıyor! Ödeme İste Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Bankalar da 'Ödeme İste' sistemini destekliyor. Hatta kimi bankalar kendi mobil uygulamalarını bu sisteme uyumlu hale getirmeye başladılar bile. Şimdiye kadar VakıfBank, Garanti BBVA ve İş Bankası'ndan 'Ödeme İste' sistemine ilişkin açıklama geldi.

Bunun yanı sıra, 'Ödeme İste' sistemi için 'Üretim Ortamında Olan Katılımcılar' ise şöyle sıralandı: