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Bağ-Kur'lu 5 Yıl Erken Emekli Olabilir! Ev Hanımları ve Anneler İçin Emeklilik Yolu Açılıyor!

Bağ-Kur'lu 5 Yıl Erken Emekli Olabilir! Ev Hanımları ve Anneler İçin Emeklilik Yolu Açılıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.01.2024 - 11:49

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gelecek dönemde, çalışma hayatına ilişkin bir takım değişiklikler yapması bekleniyor. Aile Koruma Paketi ile sosyal güvencesi olmayan ev hanımları ve anneler için emeklilik yolu açılabilir. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı da sunulabilir. 

İşte, detaylar...

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Aile Koruma Paketi ile emeklilikte yeni dönem başlıyor!

Aile Koruma Paketi ile emeklilikte yeni dönem başlıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gelecek dönemde, çalışma hayatına ilişkin dikkat çeken değişiklikleri ele alması bekleniyor. Aile Koruma Paketi ile ev kadınlarının emekliliği ve Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı gündeme gelecek.

Ev hanımı ve annelere erken emeklilik!

Ev hanımı ve annelere erken emeklilik!

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, daha önce çalışma imkanı bulunmayan ev kadınları için emeklilik yolu açılıyor. 

Aile Koruma Paketi kapsamında yapılan çalışmayla, sosyal güvenceye sahip olmayan ev kadınları ve anneleri hedef alıyor. Yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir düzenleme ile anneler ve ev hanımları, ödedikleri prim miktarına bağlı olarak her yıl ekstra prim günü elde edebilecekler. Bu durumu şu şekilde örneklemek mümkün: 4 yıl prim ödeyen bir anne, bu düzenleme sayesinde 5 yıl prim ödemiş gibi kabul edilecek. Uygulama yürülüğe sokulursa, anneler daha az prim ödeyerek ve daha genç yaşta emekli olabilecek.

Ev hanımlarına devlet desteği de söz konusu olabilir!

Ev hanımlarına devlet desteği de söz konusu olabilir!

Bu sistemle daha önce çalışma hayatında yer almış ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olabilirken, daha önce çalışma imkanı bulunmayan ev hanımları için emeklilik yolu da açılmış olacak. Ayrıca, ev hanımlarının isteğe bağlı prim ödemelerinde üçte bir oranında devlet desteği de gündemde.

Emeklilik için 5400 prim günü yeterli olabilir!

Emeklilik için 5400 prim günü yeterli olabilir!

Ev hanımlarının emeklilik haklarına kavuşabilmeleri için gereken prim ödemeleri tamamlanması için Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Aynı kapsamda, kadınlar ve özellikle anneler için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indiriminin de söz konusu olması konuşuluyor.

5 yıl erken emeklilik imkanı: Bağ-Kur'luya emeklilik için 7200 gün yetecek!

5 yıl erken emeklilik imkanı: Bağ-Kur'luya emeklilik için 7200 gün yetecek!

Bildiğiniz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde yapılan çalışmalar kapsamında; Bağ-Kur emeklilik şartları, kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9000 gün olarak belirlenmişti. Fakat sonraki dönemde bu süre, hem kadınlar hem erkekler için 9000 güne çıkarılmıştı. 

Yeni düzenlemeyle birlikte, 9000 gün olan prim ödeme gün sayısı, 1800 gün yani, 5 yıl azaltılarak 7200'e düşürülecek. Böylece, 2008 sonrası SSK'lılar için geçerli olan 7200 gün şartına denk hale gelecek.

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Peki, 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsayacak?

Peki, 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsayacak?

Düzenleme ilk olarak basit usulde vergilendirilen, esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Yani kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7200 gün olarak uygulanacağı ifade ediliyor. Fakat yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde yer alıyor. 

Eğer bu gerçekleşirse, sayısı bir milyonu bulan Bağ-Kur'lu küçük esnaf ve EYT kapsamında olan küçük esnaf da bu düzenlemeden yararlanabilecek.

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