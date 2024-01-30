Bağ-Kur'lu 5 Yıl Erken Emekli Olabilir! Ev Hanımları ve Anneler İçin Emeklilik Yolu Açılıyor!
Bağ-Kur'lu 5 Yıl Erken Emekli Olabilir! Ev Hanımları ve Anneler İçin Emeklilik Yolu Açılıyor!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gelecek dönemde, çalışma hayatına ilişkin bir takım değişiklikler yapması bekleniyor. Aile Koruma Paketi ile sosyal güvencesi olmayan ev hanımları ve anneler için emeklilik yolu açılabilir. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı da sunulabilir.
İşte, detaylar...
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Peki, 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsayacak?
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