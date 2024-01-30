Bağ-Kur'lu 5 Yıl Erken Emekli Olabilir! Ev Hanımları ve Anneler İçin Emeklilik Yolu Açılıyor!

Bildiğiniz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde yapılan çalışmalar kapsamında; Bağ-Kur emeklilik şartları, kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9000 gün olarak belirlenmişti. Fakat sonraki dönemde bu süre, hem kadınlar hem erkekler için 9000 güne çıkarılmıştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 9000 gün olan prim ödeme gün sayısı, 1800 gün yani, 5 yıl azaltılarak 7200'e düşürülecek. Böylece, 2008 sonrası SSK'lılar için geçerli olan 7200 gün şartına denk hale gelecek.