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Mevduat Faizi Düştü! Yeni Oranlarla 1 Milyon TL'nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Oldu?

Mevduat Faizi Düştü! Yeni Oranlarla 1 Milyon TL'nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Oldu?

Faiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.01.2024 - 20:12 Son Güncelleme: 27.01.2024 - 20:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 45 olarak açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından TL mevduat faizleri ise yüzde 50'nin altına düştü. Açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün mevduatı da 11,3 milyar lira azaldı. Peki, 1 milyon TL'nin yeni aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Gelin, bankaların mevduat faiz oranlarına ve vade sonu bakiyelerine göz atalım...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini açıklamasının ardından bankaların yeni mevduat faizi oranları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini açıklamasının ardından bankaların yeni mevduat faizi oranları belli oldu.

NOT: Bildiğiniz gibi bankaların mevduat faizi oranları anlık olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle en güncel bilgi için bankalarla doğrudan iletişime geçmelisiniz. 

İşte, bankaların mevduat faizi oranları 👇

Akbank

Akbank

Faiz Oranı: 43

Net Getirisi: 35.814 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.035.814 TL

QNB Finansbank

QNB Finansbank

Faiz Oranı: 39,5

Net Getirisi: 32.898,63 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.032.898,63 TL

Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz Oranı: 43

Net Getirisi: 35.813,7 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.035.813,7 TL

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: 34

Net Getirisi: 28.317,81 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.028.317,81 TL
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HalkBank

HalkBank

Faiz Oranı: 35

Net Getirisi: 29.071,04 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.029.071,04 TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Faiz Oranı: 45

Net Getirisi: 37.479,45 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.037.479,45 TL

VakıfBank

VakıfBank

Faiz Oranı: 42

Net Getirisi: 34.980,82 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.034.980,82 TL

DenizBank

DenizBank

Faiz Oranı: 44

Net Getirisi: 36.646,58 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.036.646,58 TL

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: 40

Net Getirisi: 33.224,05 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.033.224,05 TL
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Odeabank

Odeabank

Faiz Oranı: 45

Net Getirisi: 37.479,45 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.037.479,45 TL

YapıKredi

YapıKredi

Faiz Oranı: 40,5

Net Getirisi: 33.731,51 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.033.731,51 TL

ING Bank

ING Bank

Faiz Oranı: 45

Net Getirisi: 37.479,45 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.037.479,45 TL

Türkiye Finans

Türkiye Finans

Faiz Oranı: 45

Net Getirisi: 37.479,45 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.037.479,45 TL

Alternatif Bank

Alternatif Bank

Faiz Oranı: 47

Net Getirisi: 39.145,21 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.039.145,21 TL
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ŞekerBank

ŞekerBank

Faiz Oranı: 17

Net Getirisi: 14.158,9 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.014.158,9 TL

AnadoluBank

AnadoluBank

Faiz Oranı: 44

Net Getirisi: 36.646,58 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.036.646,58 TL

EnPara

EnPara

Faiz Oranı: 37,5

Net Getirisi: 31.232,88 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.031.232,88 TL

HSBC

HSBC

Faiz Oranı: 28

Net Getirisi: 23.320,55 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.023.320,55 TL

Fibabanka

Fibabanka

Faiz Oranı: 45

Net Getirisi: 37.479,45 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 1.037.479,45 TL
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