Mevduat Faizi Düştü! Yeni Oranlarla 1 Milyon TL'nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Oldu?
Mevduat Faizi Düştü! Yeni Oranlarla 1 Milyon TL'nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 45 olarak açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından TL mevduat faizleri ise yüzde 50'nin altına düştü. Açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün mevduatı da 11,3 milyar lira azaldı. Peki, 1 milyon TL'nin yeni aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Gelin, bankaların mevduat faiz oranlarına ve vade sonu bakiyelerine göz atalım...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini açıklamasının ardından bankaların yeni mevduat faizi oranları belli oldu.
Akbank
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Türkiye İş Bankası
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HalkBank
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
VakıfBank
DenizBank
Ziraat Bankası
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Odeabank
YapıKredi
ING Bank
Türkiye Finans
Alternatif Bank
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ŞekerBank
AnadoluBank
EnPara
HSBC
Fibabanka
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