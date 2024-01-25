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İngiltere'den 'Britcoin' Açıklaması! Dijital Sterlin mi Geliyor?

İngiltere'den 'Britcoin' Açıklaması! Dijital Sterlin mi Geliyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.01.2024 - 19:01

İngiltere Merkez Bankası (BoE), İngiliz Hazinesi ile yürütülen 'dijital sterlin' çalışmalarına başlıyor. Kripto paraların hakim olduğu dünyaya hazırlık yapan İngiltere, 'Britcoin' üzerinde çalışıyor. İngiliz sterlininin, dijital versiyonuyla 'parasal egemenliğini' sürdürmesini sağlayacak adımlar atılıyor. Peki, dijital İngiliz sterlini ne zaman tedavüle girecek? 

İşte, detaylar...

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), "dijital sterlin" adı verilen merkez bankası destekli resmi elektronik para birimi projesi hakkında bir istişare raporu yayınladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), "dijital sterlin" adı verilen merkez bankası destekli resmi elektronik para birimi projesi hakkında bir istişare raporu yayınladı.

Rapor, İngiltere Hazinesi ile birlikte gerçekleştirilen bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Merkez bankası ve İngiltere Hazinesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, resmi bir dijital para biriminin 'gelecekte muhtemelen ihtiyaç duyulacağını' söyledi.

Nakit paranın piyasalardaki güvenine işaret edildi: "Nakit para, İngiltere Merkez Bankası tarafından doğrudan ihraç edilir ve bu nedenle güvenilirdir."

Nakit paranın piyasalardaki güvenine işaret edildi: "Nakit para, İngiltere Merkez Bankası tarafından doğrudan ihraç edilir ve bu nedenle güvenilirdir."

Raporda, para birimlerinin günlük yaşamda oynadığı kritik rol ve bu para birimlerine duyulan güvenin önemi üzerinde duruldu. İngiltere'nin ekonomisi hızla dijitalleşirken, vatandaşların nakit para kullanımı giderek azaldığı ifade edildi. Ancak rapor, nakit paranın hala birçok kişi için önemli olduğunu ve ekonominin kalbinde yer aldığını belirtildi. 

'Nakit para, İngiltere Merkez Bankası tarafından doğrudan ihraç edilir ve bu nedenle güvenilirdir.' ifadesi raporda yer aldı.

Dijital sterlin, nakit paranın yerini almayacak!

Dijital sterlin, nakit paranın yerini almayacak!

Rapor ayrıca, İngiltere hükümeti ve BoE'nin dijital sterlinin piyasaya sürülmesi konusunda henüz net bir karar vermediğini belirtiyor. 'Paranın ve ödemelerin geleceği üzerine yaptığımız çalışmalar kapsamında 'dijital sterlin' fikrini değerlendiriyoruz. Bu, mevcut banknotlarımızın dijital bir tamamlayıcısı olacak, ancak nakit paranın yerini almayacak.' şeklinde bir bilgi paylaşıldı.

Raporda, tüketicilerin paralarını nasıl kullanacaklarına ilişkin kişisel tercihlerinin korunmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Dijital sterlinin kullanımı, vatandaşların tercihine bırakılacak.

Dijital sterlinin çalışmalarına hız veren İngiltere, bu paranın tedavüle sokulup sokulmayacağı konusunda henüz kesin bir karara varmış değil.

Dijital sterlinin çalışmalarına hız veren İngiltere, bu paranın tedavüle sokulup sokulmayacağı konusunda henüz kesin bir karara varmış değil.

İngiltere Merkez Bankası ve Hazinesi şimdi İngiltere'nin dijital sterlininin neye benzeyeceğine dair planlar yapmaya hazırlanıyor. Henüz onu inşa etmeye başlamaya yönelik bir plan olmasa da. Rapor, herhangi bir dijital sterlinin piyasaya sürülmesinin birkaç yıl sürebileceğine işaret ediyor.

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