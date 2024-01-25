İngiltere'den 'Britcoin' Açıklaması! Dijital Sterlin mi Geliyor?
İngiltere'den 'Britcoin' Açıklaması! Dijital Sterlin mi Geliyor?
İngiltere Merkez Bankası (BoE), İngiliz Hazinesi ile yürütülen 'dijital sterlin' çalışmalarına başlıyor. Kripto paraların hakim olduğu dünyaya hazırlık yapan İngiltere, 'Britcoin' üzerinde çalışıyor. İngiliz sterlininin, dijital versiyonuyla 'parasal egemenliğini' sürdürmesini sağlayacak adımlar atılıyor. Peki, dijital İngiliz sterlini ne zaman tedavüle girecek?
İşte, detaylar...
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), "dijital sterlin" adı verilen merkez bankası destekli resmi elektronik para birimi projesi hakkında bir istişare raporu yayınladı.
Nakit paranın piyasalardaki güvenine işaret edildi: "Nakit para, İngiltere Merkez Bankası tarafından doğrudan ihraç edilir ve bu nedenle güvenilirdir."
Dijital sterlin, nakit paranın yerini almayacak!
Dijital sterlinin çalışmalarına hız veren İngiltere, bu paranın tedavüle sokulup sokulmayacağı konusunda henüz kesin bir karara varmış değil.
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