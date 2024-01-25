İngiltere'den 'Britcoin' Açıklaması! Dijital Sterlin mi Geliyor?

Raporda, para birimlerinin günlük yaşamda oynadığı kritik rol ve bu para birimlerine duyulan güvenin önemi üzerinde duruldu. İngiltere'nin ekonomisi hızla dijitalleşirken, vatandaşların nakit para kullanımı giderek azaldığı ifade edildi. Ancak rapor, nakit paranın hala birçok kişi için önemli olduğunu ve ekonominin kalbinde yer aldığını belirtildi.

'Nakit para, İngiltere Merkez Bankası tarafından doğrudan ihraç edilir ve bu nedenle güvenilirdir.' ifadesi raporda yer aldı.