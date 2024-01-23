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JPMorgan 4 Türk Bankasını Negatif İzlemeye Aldı! Bankalar İçin Yeni Hedef Fiyatlar da Belli Oldu

JPMorgan 4 Türk Bankasını Negatif İzlemeye Aldı! Bankalar İçin Yeni Hedef Fiyatlar da Belli Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.01.2024 - 17:44

JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan dördüncü çeyrek bilanço sezonu öncesi dikkat çekici bir analiz paylaştı. Bankanın analiziyle dört Türk bankası 'Negatif Katalizör İzleme' listesine alındı. Yapılan açıklamada, Türkiye'de bankacılık endeksine ilişkin son duruma da değinildi. 

İşte, detaylar...

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JPMorgan, Türk banka hisseleriyle ilgili bir analiz paylaştı. Banka analizinde, dört Türk bankasının 'Negatif İzleme Listesine' alındığı bildirildi.

JPMorgan, Türk banka hisseleriyle ilgili bir analiz paylaştı. Banka analizinde, dört Türk bankasının 'Negatif İzleme Listesine' alındığı bildirildi.

23 Ocak tarihli, JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan bildiriye göre, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi, 'Negatif Katalizör İzleme' listesine alındı.

Analizde, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme süreci işaret edildi!

Analizde, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme süreci işaret edildi!

Bloomberg HT'de yer alan habere göre banka yetkilileri açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme sürecini heyecanla karşıladığını ve bu sürecin bankacılık sektörü için uzun vadede olumlu bir sonuç doğuracağını tahmin ettiğini ifade ettiler. 

Analistler, CEEMEA bölgesindeki banka hisselerine kıyasla, Türkiye'deki bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 12 pirim yaptığını belirttiler. Fakat dördüncü çeyrek bilanço sezonu için dikkatli bir yaklaşım sergilediklerini de vurguladılar.

Negatif Katalizör İzleme listesine alınan bakalar için yeni 'hedef fiyatlar' da açıklandı.

Negatif Katalizör İzleme listesine alınan bakalar için yeni 'hedef fiyatlar' da açıklandı.

Analiz sonucunda, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi için yatırım tavsiyesi 'nötr' olarak belirlenirken JPMorgan, bankalar için hedef fiyatları da açıkladı. Buna göre, Akbank için hedef fiyatını 42 TL'den 45 TL'ye, İş Bankası için ise 26,20 TL'den 30 TL'ye yükseltti.

Öte yandan, JPMorgan, Garanti BBVA ve Yapı Kredi için hedef fiyatını düşürdü. Banka, Garanti BBVA'nın hedef fiyatını 73,50 TL'den 72,40 TL'ye, Yapı Kredi'nin hedef fiyatını ise 28 TL'den 27 TL'ye çekildi.

JPMorgan raporu sonrası BIST 100 (XU100) endeksinde düşüş yaşandı!

JPMorgan raporu sonrası BIST 100 (XU100) endeksinde düşüş yaşandı!

Gün içerisinde 8.145,85 puanı bulan BIST 100 endeksi saat 17.23 itibarıyla yüzde 0,82'lik düşüşle 7.944,50 puana indi.

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