JPMorgan 4 Türk Bankasını Negatif İzlemeye Aldı! Bankalar İçin Yeni Hedef Fiyatlar da Belli Oldu
JPMorgan 4 Türk Bankasını Negatif İzlemeye Aldı! Bankalar İçin Yeni Hedef Fiyatlar da Belli Oldu
JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan dördüncü çeyrek bilanço sezonu öncesi dikkat çekici bir analiz paylaştı. Bankanın analiziyle dört Türk bankası 'Negatif Katalizör İzleme' listesine alındı. Yapılan açıklamada, Türkiye'de bankacılık endeksine ilişkin son duruma da değinildi.
İşte, detaylar...
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JPMorgan, Türk banka hisseleriyle ilgili bir analiz paylaştı. Banka analizinde, dört Türk bankasının 'Negatif İzleme Listesine' alındığı bildirildi.
Analizde, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme süreci işaret edildi!
Negatif Katalizör İzleme listesine alınan bakalar için yeni 'hedef fiyatlar' da açıklandı.
JPMorgan raporu sonrası BIST 100 (XU100) endeksinde düşüş yaşandı!
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