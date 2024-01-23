JPMorgan 4 Türk Bankasını Negatif İzlemeye Aldı! Bankalar İçin Yeni Hedef Fiyatlar da Belli Oldu

Bloomberg HT'de yer alan habere göre banka yetkilileri açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme sürecini heyecanla karşıladığını ve bu sürecin bankacılık sektörü için uzun vadede olumlu bir sonuç doğuracağını tahmin ettiğini ifade ettiler.

Analistler, CEEMEA bölgesindeki banka hisselerine kıyasla, Türkiye'deki bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 12 pirim yaptığını belirttiler. Fakat dördüncü çeyrek bilanço sezonu için dikkatli bir yaklaşım sergilediklerini de vurguladılar.