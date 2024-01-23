2023 Yılında Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Yüzde 80 Arttı! Trafikteki Araç Sayısı 29 Milyona Yaklaştı
2023 Yılında Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Yüzde 80 Arttı! Trafikteki Araç Sayısı 29 Milyona Yaklaştı
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin 'Motorlu Kara Taşıtları' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3, bir önceki yıla göre yüzde 80,3 oranında arttı.
İşte, detaylar...
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TÜİK verilerine göre, 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı! Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2023'te %80,3 arttı!
Veriler aylık olarak ele alındığında: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı!
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 45,3'lük artış gözlendi.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 oldu.
Trafiğe çıkan otomobillerin marka dağılımları
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2023 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,1'i benzin yakıtlı!
Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı ise 14,5 olarak hesaplandı.
Ocak-Aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldığı da görüldü.
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