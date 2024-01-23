2023 Yılında Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Yüzde 80 Arttı! Trafikteki Araç Sayısı 29 Milyona Yaklaştı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 artarak Aralık ayında 199 bin 259 adede ulaştı!

2023 yılının Aralık ayında trafiğe çıkan araçların çoğunluğunu %45,3 ile otomobiller oluşturdu. Onu %38,3 ile motosikletler ve %9,7 ile kamyonetler takip etti. Diğer araç türleri ise sırasıyla traktörler (%4,7), kamyonlar (%1,2), minibüsler (%0,4), otobüsler (%0,3) ve özel amaçlı taşıtlar (%0,1) oldu.

Araç türlerine göre bakıldığında, özel amaçlı taşıtların trafiğe çıkışında bir önceki aya göre %148,4'lük bir artış gözlemlendi. Traktörlerde %29,0, kamyonetlerde %17,4, motosikletlerde %13,1 ve otomobillerde %4,9'luk artışlar yaşandı. Ancak kamyonda %29,0, otobüste %18,1 ve minibüste %8,6'lık azalmalar gözlendi.