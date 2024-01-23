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2023 Yılında Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Yüzde 80 Arttı! Trafikteki Araç Sayısı 29 Milyona Yaklaştı

2023 Yılında Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Yüzde 80 Arttı! Trafikteki Araç Sayısı 29 Milyona Yaklaştı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.01.2024 - 13:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin 'Motorlu Kara Taşıtları' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3, bir önceki yıla göre yüzde 80,3 oranında arttı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
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TÜİK verilerine göre, 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı! Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2023'te %80,3 arttı!

TÜİK verilerine göre, 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı! Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2023'te %80,3 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin verilerine göre, Türkiye'deki taşıt sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 80,3 artışla 2 milyon 290 bin 280 adete ulaştı. 

Bu dönemde (Ocak - Aralık 2023) trafiğe çıkan araçların sayısı artarken, trafikten çekilen araç sayısı %10,9 azalarak 31 bin 721 oldu. Bu durum, toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adetlik bir artışa işaret etti.

Veriler aylık olarak ele alındığında: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı!

Veriler aylık olarak ele alındığında: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı!

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 artarak Aralık ayında 199 bin 259 adede ulaştı! 

2023 yılının Aralık ayında trafiğe çıkan araçların çoğunluğunu %45,3 ile otomobiller oluşturdu. Onu %38,3 ile motosikletler ve %9,7 ile kamyonetler takip etti. Diğer araç türleri ise sırasıyla traktörler (%4,7), kamyonlar (%1,2), minibüsler (%0,4), otobüsler (%0,3) ve özel amaçlı taşıtlar (%0,1) oldu.

Araç türlerine göre bakıldığında, özel amaçlı taşıtların trafiğe çıkışında bir önceki aya göre %148,4'lük bir artış gözlemlendi. Traktörlerde %29,0, kamyonetlerde %17,4, motosikletlerde %13,1 ve otomobillerde %4,9'luk artışlar yaşandı. Ancak kamyonda %29,0, otobüste %18,1 ve minibüste %8,6'lık azalmalar gözlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 45,3'lük artış gözlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 45,3'lük artış gözlendi.

Geçen yılın Aralık ayına kıyasla, bu yılın Aralık ayında trafiğe kaydedilen araç sayısında önemli bir artış gözlendi. Özel amaçlı taşıtlar bu artışın en büyük payını aldı ve %107,0'lik bir yükseliş yaşadı. 

Otomobillerde ise %59,6'lık bir artış gözlendi. Motosikletler ve otobüsler sırasıyla %49,6 ve %47,1 oranında artış gösterdi. Minibüsler de %47,0'lik bir artışla trafiğe kaydedilen araç sayısını artırdı. Kamyonetlerde %15,0 ve traktörlerde %5,1'lik bir artış yaşandı. Ancak, kamyonda %16,8'lik bir azalma gözlendi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 oldu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 oldu.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların;

  • %53,0'ını otomobil

  • %17,7'sini motosiklet, 

  • %15,6'sını kamyonet, 

  • %7,6'sını traktör, 

  • %3,3'ünü kamyon, 

  • %1,8'ini minibüs, 

  • %0,7'sini otobüs ve 

  • %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe çıkan otomobillerin marka dağılımları

Trafiğe çıkan otomobillerin marka dağılımları

Aralık ayında 90 bin 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı! Aralık ayında trafiğe çıkan otomobillerin marka dağılımına bakıldığında ise trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,8'i Renault oldu. 

Onu sırasıyla Fiat (%7,9), Volkswagen (%7,2), Opel (%5,7), Toyota (%5,7), Hyundai (%5,5), Chery (%4,6), Peugeot (%4,5), Citroen (%3,9), BMW (%3,9), MercedesBenz (%3,8), Skoda (%3,6), Ford (%3,3), Dacia (%2,8), Nissan (%2,6), Audi (%2,3), Kia (%2,2), MG (%2,2), Honda (%2,1), Seat (%1,9) ve diğer markalar (%11,5) takip etti.

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2023 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,1'i benzin yakıtlı!

2023 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,1'i benzin yakıtlı!

Trafikteki otomobillerin yakıt türüne bakıldığında, %66,1'lik çoğunluğun benzinli olduğu görüldü. Bunun yanında %16,3'ü dizel, %9,3'ü hibrit, %6,9'u elektrikli ve %1,4'ü LPG'liydi.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı ise 14,5 olarak hesaplandı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı ise 14,5 olarak hesaplandı.

2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtının ortalama yaşı 14,5 olarak hesaplandı. Bu ortalama yaş otomobillerde 14,1, minibüslerde 15,8, otobüslerde 15,8, kamyonetlerde 13,6, kamyonlarda 17,9, motosikletlerde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda 14,8 ve traktörlerde 24,4 olarak belirlendi. Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı ise 12,8 olarak hesaplandı.

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı ise 12,8 olarak hesaplandı.

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldığı da görüldü.

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldığı da görüldü.

Bu kapsamda, Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin %33,2'si 1300 ve altı, %23,4'ü 1401-1500, %19,6'sı 1301-1400, %10,5'i 1501-1600, %5,7'si 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Tüm bunların yanında, Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 342 bin 175'i gri renkli olduğu da açıklandı. 

  • Buna göre, Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobilin %36,2'si gri, %26,8'i beyaz, %12,3'ü mavi, %11,3'ü siyah, %7,4'ü kırmızı, %2,7'si yeşil, %2,0'ı turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,5'i kahverengi rengidir.
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