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Piyasayı Ele Geçirdi! 200 Lira Her Alanda Büyüklüğünü Gösterdi!

Piyasayı Ele Geçirdi! 200 Lira Her Alanda Büyüklüğünü Gösterdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.01.2024 - 10:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tedavüldeki banknotların toplam tutarını açıkladı. Aralık 2023 verilerinde emisyon hacminde 200 TL'lik banknotlar adeta piyasayı ele geçirdi. 

İşte, detaylar...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, emisyon hacminde en büyük banknotlar ağırlığını artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, emisyon hacminde en büyük banknotlar ağırlığını artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Tedavüldeki banknotların kupür dağılımı'na ilişkin verileri yayınladı. Aralık 2023 verileri, tedavüldeki banknotların toplam tutarının yüzde 93'lük oranının en büyük banknotlardan oluştuğunu gösterdi. 

İşte, o veriler 👇

TCMB verilerine göre, 200 TL'lik banknotların kullanım oranı Aralık 2023 itibarıyla yüzde 69,58'e yükseldi.

TCMB verilerine göre, 200 TL'lik banknotların kullanım oranı Aralık 2023 itibarıyla yüzde 69,58'e yükseldi.

Merkez Bankası'nın Aralık 2023 sonu itibariyle piyasaya sürdüğü toplam 448,82 milyar liralık kağıt para miktarının yaklaşık %69,58'ini, yani 312,28 milyar lirasını 200 TL'lik banknotlar oluşturuyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik yapısında önemli bir yer tutan bu banknotların piyasadaki baskın varlığını gösteriyor.

Geçmiş yılların verileri ise bu oranın hızla arttığına işaret ediyor. Buna göre, 2009 yılından bu yana emisyon hacmindeki ağırlığını artıran 200'lik banknotların; Aralık 2009 yılında toplam emisyon hacmindeki payı yüzde 16'ydı. 

2022 Aralık ayında bu oran yüzde 56,58 olurken, Aralık 2021'deyse yüzde 40,3 olmuş.

100 ve 200 TL'lik banknotlar yüzde 93'lük emisyon hacmi ile piyasayı ele geçirdi.

100 ve 200 TL'lik banknotlar yüzde 93'lük emisyon hacmi ile piyasayı ele geçirdi.

Piyasaya sürülen toplam 448,82 milyar liralık kağıt paranın yaklaşık yüzde 69,58'ini 200 TL'lik banknotlar oluştururken, 100 TL'lik banknotların toplam emisyon hacmindeki payı ise yüzde 23 oldu. Böylece yüksek kupürlü banknotlar piyasadaki hakimiyeti ortaya çıktı. 

Diğer kağıt paraların emisyon hacimleri ise şu şekilde: 

  • 50 TL'lik banknotların emisyon hacmi yüzde 4,3

  • 20 TL'lik banknotların emisyon hacmi yüzde 0,96

  • 10 TL'lik banknotların emisyon hacmi yüzde 1,08

  • 5 TL'lik banknotların emisyon hacmi yüzde 0,51

Grafikler, banknotların kullanım oranındaki keskin değişimin Eylül 2021 itibarıyla başladığına işaret ediyor.

Grafikler, banknotların kullanım oranındaki keskin değişimin Eylül 2021 itibarıyla başladığına işaret ediyor.

Yaşanan enflasyon artışının, emisyon hacmindeki değişime neden olduğu görülüyor.

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