Piyasayı Ele Geçirdi! 200 Lira Her Alanda Büyüklüğünü Gösterdi!

Merkez Bankası'nın Aralık 2023 sonu itibariyle piyasaya sürdüğü toplam 448,82 milyar liralık kağıt para miktarının yaklaşık %69,58'ini, yani 312,28 milyar lirasını 200 TL'lik banknotlar oluşturuyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik yapısında önemli bir yer tutan bu banknotların piyasadaki baskın varlığını gösteriyor.

Geçmiş yılların verileri ise bu oranın hızla arttığına işaret ediyor. Buna göre, 2009 yılından bu yana emisyon hacmindeki ağırlığını artıran 200'lik banknotların; Aralık 2009 yılında toplam emisyon hacmindeki payı yüzde 16'ydı.

2022 Aralık ayında bu oran yüzde 56,58 olurken, Aralık 2021'deyse yüzde 40,3 olmuş.