Piyasayı Ele Geçirdi! 200 Lira Her Alanda Büyüklüğünü Gösterdi!
Piyasayı Ele Geçirdi! 200 Lira Her Alanda Büyüklüğünü Gösterdi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tedavüldeki banknotların toplam tutarını açıkladı. Aralık 2023 verilerinde emisyon hacminde 200 TL'lik banknotlar adeta piyasayı ele geçirdi.
İşte, detaylar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, emisyon hacminde en büyük banknotlar ağırlığını artırdı.
TCMB verilerine göre, 200 TL'lik banknotların kullanım oranı Aralık 2023 itibarıyla yüzde 69,58'e yükseldi.
100 ve 200 TL'lik banknotlar yüzde 93'lük emisyon hacmi ile piyasayı ele geçirdi.
Grafikler, banknotların kullanım oranındaki keskin değişimin Eylül 2021 itibarıyla başladığına işaret ediyor.
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