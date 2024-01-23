Verginin Yüzde 47.5'ini İstanbul Ödedi! Kocaeli Tahsilat Oranıyla Birinci Sıraya Yerleşti

İstanbul'u yüzde 10,78 ile Kocaeli, 10,07 ile Ankara, 9,57 ile İzmir, 2,86 ile Bursa, 2,20 ile Mersin, 1,63 ile Antalya, 1,13 ile Tekirdağ, 1,05 ile Adana ve 0,90 ile Hatay takip etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında ödenen 4,5 trilyon lira verginin yüzde 87,8'ini 10 il karşıladı.