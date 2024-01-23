Verginin Yüzde 47.5'ini İstanbul Ödedi! Kocaeli Tahsilat Oranıyla Birinci Sıraya Yerleşti
Verginin Yüzde 47.5'ini İstanbul Ödedi! Kocaeli Tahsilat Oranıyla Birinci Sıraya Yerleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, illere göre tahakkuk ve tahsil edilen vergi oranlarını açıkladı. Bu verilere göre, 2023 yılında Türkiye, 5.3 trilyon lira verginin 4.5 trilyon lirasını ödedi. Türkiye'nin vergisinin yüzde 87.8'ini ödeyen 10 il arasında lider İstanbul oldu. İstanbullular, 2.1 trilyon liralık vergi öderken Kocaeli ise en yüksek tahsilat oranına sahip il oldu.
İşte, o veriler...
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Türkiye, 2023 yılında 5.3 trilyon liralık verginin 4.5 trilyon lirasını ödedi!
İstanbul, 2 milyon 141 bin 772 liralık tahsilatla verginin yüzde 47,59'unu karşıladı.
En çok vergiyi İstanbul ödese de 'Tahakkuk tahsilat oranı', yani vergi ödeme oranı en yüksek olan il Kocaeli oldu.
Tahsilat oranı düşük olan iller de belli oldu!
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