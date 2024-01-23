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Verginin Yüzde 47.5'ini İstanbul Ödedi! Kocaeli Tahsilat Oranıyla Birinci Sıraya Yerleşti

Verginin Yüzde 47.5'ini İstanbul Ödedi! Kocaeli Tahsilat Oranıyla Birinci Sıraya Yerleşti

vergi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.01.2024 - 15:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, illere göre tahakkuk ve tahsil edilen vergi oranlarını açıkladı. Bu verilere göre, 2023 yılında Türkiye, 5.3 trilyon lira verginin 4.5 trilyon lirasını ödedi. Türkiye'nin vergisinin yüzde 87.8'ini ödeyen 10 il arasında lider İstanbul oldu. İstanbullular, 2.1 trilyon liralık vergi öderken Kocaeli ise en yüksek tahsilat oranına sahip il oldu. 

İşte, o veriler...

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Türkiye, 2023 yılında 5.3 trilyon liralık verginin 4.5 trilyon lirasını ödedi!

Türkiye, 2023 yılında 5.3 trilyon liralık verginin 4.5 trilyon lirasını ödedi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde vergi borcunu ödeme oranı yüzde 83.7 oldu. İstanbul'da ise bu oran yüzde 89.4'e ulaşırken, vergilerin yarıya yakınını İstanbul'dan tahsil edildi.

İstanbul, 2 milyon 141 bin 772 liralık tahsilatla verginin yüzde 47,59'unu karşıladı.

İstanbul, 2 milyon 141 bin 772 liralık tahsilatla verginin yüzde 47,59'unu karşıladı.

İstanbul'u yüzde 10,78 ile Kocaeli, 10,07 ile Ankara, 9,57 ile İzmir, 2,86 ile Bursa, 2,20 ile Mersin, 1,63 ile Antalya, 1,13 ile Tekirdağ, 1,05 ile Adana ve 0,90 ile Hatay takip etti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında ödenen 4,5 trilyon lira verginin yüzde 87,8'ini 10 il karşıladı.

En çok vergiyi İstanbul ödese de 'Tahakkuk tahsilat oranı', yani vergi ödeme oranı en yüksek olan il Kocaeli oldu.

En çok vergiyi İstanbul ödese de 'Tahakkuk tahsilat oranı', yani vergi ödeme oranı en yüksek olan il Kocaeli oldu.

Bu durumda vergi gelirinin yüzde 47,5'ini karşılayan İstanbullular, 2 milyon 396 bin 534 liralık verginin yüzde 89,4'lük kısmını ödeyerek 2 milyon 141 bin 772 lira vergi ödemiş oldu. 

Tahakkuk tahsilat oranı en yüksek olan Kocaeli ise 511 bin 532 liralık verginin 485 bin 300 lirasını ödeyerek yüzde 94,6 oranında vergi ödemesi yapmış oldu.

Tahsilat oranı düşük olan iller de belli oldu!

Tahsilat oranı düşük olan iller de belli oldu!

Tahsilat oranı yüzde 44,4 olan Karabük, yüzde 50,4 olan Yozgat ve yüzde 59,2 olan Tekirdağ vergi tahsilatında son sıralarda yer aldı. Bunun tanı sıra en az vergi ödeyen iller de Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Kilis ve Çankırı oldu.

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