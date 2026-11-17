Kazananın Laneti Nedir? Bir Açık Artırmayı Kazanmak Neden Her Zaman İyi Haber Değildir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir müzayedede ya da internetteki açık artırmada son teklifi verip ürünü kaptığında ilk his zafer olur. Ama bazen birkaç gün sonra 'Acaba fazla mı ödedim?' sorusu belirir. Ekonomistler bu durumun tesadüf olmadığını, belirli koşullarda neredeyse sistematik olarak ortaya çıktığını söylüyor.
1. İsmini petrol mühendisleri koydu
2. Laneti doğuran şey: Değerin belirsizliği
3. Kazanan genellikle en iyimser tahmini yapandır
4. Bozuk para kavanozu deneyi
5. Rakip sayısı arttıkça risk büyür
6. Her kazanan zarar etmez
7. Değeri sana özel olan ürünlerde durum farklı
8. Heyecan da hesabı şaşırtabilir
9. Laneti spor transferlerinde ve şirket satın almalarında da görürüz
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kalbi Kırıklar Bankası'nda part time çıkıkçı - Zaman yolcusu - Eski bayram övücü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın