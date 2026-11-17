iPhone'ların Ömrünü Kısaltmakla Suçlanıyor: Apple Fransa'da Yargılanacak
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ABD’li teknoloji devi Apple, bazı iPhone modellerinin yetkili servisler dışında onarılmasını engelleyerek planlı eskitme uyguladığı iddiasıyla Fransa’da hakim karşısına çıkacak. Paris’te görülecek dava, ülkede onarımı engelleme suçlamasıyla bir telefon üreticisine karşı açılan ilk dava olacak.
İşte detaylar...
Dava, Haziran 2027'de Paris’te görülecek.
Parça değişince bazı özellikler devre dışı kalıyordu.
Şikâyet, planlı eskitmeye karşı mücadele eden bir dernekten geldi.
Planlı eskitmenin cezası 2 yıla kadar hapis.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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