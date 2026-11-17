İddiaya göre telefonların işletim sistemi, parçaların seri numarasını kontrol ediyor. Parça yetkili servis dışında değiştirildiğinde bazı özellikler devre dışı kalıyordu. Örneğin bazı modellerde ön kamera değiştirildiğinde yüz tanıma (Face ID) çalışmıyor, pilin sağlık durumu bilgisi de etkilenebiliyordu. Bu yöntem, Apple logosu taşımayan yedek parçaların kullanılmasını da imkânsız hâle getiriyordu.

Davaya konu olan modeller arasında iPhone XS’ten iPhone 15 Pro Max’e kadar uzanan seriler, iPhone 12, 13 ve 14 serileri ile 2020 ve 2022 model iPhone SE yer alıyor.