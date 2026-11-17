Büyükannelerimiz Belki de Haklıydı: Evinizin Enerjisini Bozan 6 Eşya
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Çatlak bir tabak, çoktan durmuş bir saat ya da sevimli bir kaktüs... Feng shui'ye göre bu sıradan eşyalar evdeki enerjinin akışını bozuyor ve şanssızlık getirebiliyor. Kapı girişinde biriken ayakkabılar ve yatağın altına sıkıştırılan eşyalar da bu listede.
İşte feng shui'ye göre evde tutulmaması gereken 6 eşya...
Çalışmayan bir saati ya tamir edin ya da evden çıkarın.
Feng shui'de tabaklar, evin ve zenginliğin simgesi.
Kaktüs gibi dikenli bitkiler de listede.
Duvardaki bir tablo bile evin enerjisini etkileyebiliyor.
Yatağın altını depo gibi kullanmak da feng shui'ye ters.
Girişte yığılan ayakkabılar için feng shui'nin önerisi net.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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