Geçen Sene de Aynısı Olmuştu: Uzak Şehir'in 10 Reytingin Altına İnmesinin Nedeni Ortaya Çıktı
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Kanal D’nin reyting rekortmeni Uzak Şehir, 16 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle üç listede de zirvede kaldı ama geçen hafta gördüğü çift haneyi koruyamadı. TOTAL’de 10,10'dan 9,79'a inen dizinin düşüşünü bir reyting uzmanı X’te ara tatile bağladı. Uzman, geçen sezon ara tatile denk gelen 37. bölümde de benzer bir düşüş yaşandığını ve dizinin sonraki hafta 1,56 puan yükseldiğini hatırlattı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Uzak Şehir, geçen hafta 10,10 ile ulaştığı çift haneyi 16 Kasım'da 9,79'a gerileyerek kaybetti.
Reyting uzmanına göre saat 23.00'e kadar televizyon izleme oranı ortalama 2,5 puan düşük seyretti.
Geçen sezon ara tatile denk gelen 37. bölüm de düşmüş, dizi sonraki hafta 1,56 puan artış yakalamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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