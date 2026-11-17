Uzak Şehir, 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümüyle TOTAL, AB ve ABC1'de yine ilk sırada yer aldı. Uzak Şehir, 9 Kasım'da 10,10 alarak yeni sezonda yalnızca iki dizinin görebildiği çift haneye ulaşan üçüncü yapım olmuştu. Ancak dizi, bir hafta önce yakaladığı çift haneli reytingi koruyamadı. TOTAL'de 10,10'dan 9,79'a inen dizi, AB'de 7,50'den 6,80'e, ABC1'de ise 9,25'ten 8,08'e geriledi.

En sert kayıp ABC1'de yaşandı. Dizi bu listede tek haftada 1,17 puan kaybetti. Üstelik düşüş yalnızca Uzak Şehir'e özgü değildi. Aynı akşam ATV'de yayınlanan rakibi Altı Üstü İstanbul da TOTAL'de 7,43'ten 7,08'e indi. Düşüşe rağmen rakibiyle arasındaki fark açık kaldı. Uzak Şehir, akşamı Altı Üstü İstanbul'un TOTAL'de 2,71, AB'de 2,56, ABC1'de ise 1,67 puan önünde tamamladı.

Böylece Uzak Şehir, pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı olma unvanını bu hafta da kimseye kaptırmadı.