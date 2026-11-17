TRT 1, 9 Kasım Pazartesi günü İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamanın ardından Evlilik Güzeldir'in o akşam yayınlanacak bölümünü yayın akışından çıkarmıştı. Dizi 10. bölümüyle bir hafta sonra ekrana döndü.

Evlilik Güzeldir, TOTAL'de 2,25 reyting alarak 13. sırada yer aldı. AB'de 2,71 ile 7., ABC1'de 2,80 ile 8. oldu. Dizinin 2 Kasım'da yayınlanan 9. bölümü TOTAL'de 2,50, AB'de 3,19 ve ABC1'de 3,00 almıştı. Üç listede de düşüş yaşandı: TOTAL'de 0,25, AB'de 0,48, ABC1'de 0,20 puan.

Uzak Şehir ise geçen hafta 10,10 ile gördüğü çift haneli reytingi koruyamadı. Dizi TOTAL'de 9,79'a indi. Altı Üstü İstanbul da geçen haftaki 7,43'ten 7,08'e geriledi.