Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi Başarabilmişti: Uzak Şehir de Çift Haneyi Görmeyi Başardı!

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı Alya ve Cihan olarak buluşturan Uzak Şehir, Mardin'de geçen hikâyesiyle 2024 sonbaharından bu yana Kanal D'nin pazartesi akşamlarındaki en güçlü kozu olmaya devam ediyor. Dizi, 14 Eylül'de 64. bölümle başlayan 3. sezonuna Total'de 7,65, AB'de 6,00 ve ABC1'de 6,93 ile üç listenin de zirvesinde merhaba demişti.

Ekim ortasında Total'de ATV'nin Altı Üstü İstanbul'unun yalnızca 0,02 puan gerisinde kalan yapım, 26 Ekim'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam bile 8,51'e çıkarak zirveyi geri aldı ve 2 Kasım'da 9,31'e ulaştı.