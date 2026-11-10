Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi Başarabilmişti: Uzak Şehir de Çift Haneyi Görmeyi Başardı!
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Kanal D'nin pazartesi akşamlarındaki iddialı dizisi Uzak Şehir, 9 Kasım'da ekrana gelen yeni bölümüyle haftalardır yaklaştığı eşiği nihayet geride bıraktı. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapım, üç listede de zirveye otururken sezon açılışından bu yana süren yükselişini de bir adım öteye taşıdı. Eylül'den bu yana ekrana gelen onlarca dizi arasında bu rakamı görebilen yapımların sayısı ise hâlâ bir elin parmaklarını geçmiyor.
Uzak Şehir, 3. sezona Total'de 7,65 ile başlamış ve haftalar içinde istikrarlı biçimde yükselmişti.
Uzak Şehir, 72. bölümüyle Total'de 10,10 alarak 3. sezonun en yüksek reytingine ulaştı.
Show TV ve TRT 1 dizilerinin ardından Uzak Şehir, çift haneyi gören 3. dizi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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