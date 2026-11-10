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Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi Başarabilmişti: Uzak Şehir de Çift Haneyi Görmeyi Başardı!

Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi Başarabilmişti: Uzak Şehir de Çift Haneyi Görmeyi Başardı!

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 11:42
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Kanal D'nin pazartesi akşamlarındaki iddialı dizisi Uzak Şehir, 9 Kasım'da ekrana gelen yeni bölümüyle haftalardır yaklaştığı eşiği nihayet geride bıraktı. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapım, üç listede de zirveye otururken sezon açılışından bu yana süren yükselişini de bir adım öteye taşıdı. Eylül'den bu yana ekrana gelen onlarca dizi arasında bu rakamı görebilen yapımların sayısı ise hâlâ bir elin parmaklarını geçmiyor.

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Uzak Şehir, 3. sezona Total'de 7,65 ile başlamış ve haftalar içinde istikrarlı biçimde yükselmişti.

Uzak Şehir, 3. sezona Total'de 7,65 ile başlamış ve haftalar içinde istikrarlı biçimde yükselmişti.

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı Alya ve Cihan olarak buluşturan Uzak Şehir, Mardin'de geçen hikâyesiyle 2024 sonbaharından bu yana Kanal D'nin pazartesi akşamlarındaki en güçlü kozu olmaya devam ediyor. Dizi, 14 Eylül'de 64. bölümle başlayan 3. sezonuna Total'de 7,65, AB'de 6,00 ve ABC1'de 6,93 ile üç listenin de zirvesinde merhaba demişti.

Ekim ortasında Total'de ATV'nin Altı Üstü İstanbul'unun yalnızca 0,02 puan gerisinde kalan yapım, 26 Ekim'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam bile 8,51'e çıkarak zirveyi geri aldı ve 2 Kasım'da 9,31'e ulaştı.

Uzak Şehir, 72. bölümüyle Total'de 10,10 alarak 3. sezonun en yüksek reytingine ulaştı.

Uzak Şehir, 72. bölümüyle Total'de 10,10 alarak 3. sezonun en yüksek reytingine ulaştı.

Bu öngörü 9 Kasım Pazartesi akşamı karşılığını buldu; Uzak Şehir, 3. sezonun 9. bölümü olan 72. bölümüyle Total'de 10,10, AB'de 7,50, ABC1'de ise 9,25 reyting alarak üç listede de birinci oldu. Dizi bir önceki haftaya göre Total'de 0,79, AB'de 0,78, ABC1'de 0,90 puan yükselirken izlenme payı Total'de yüzde 27,66'ya çıktı; yani o saatte televizyon başında olanların dörtte birinden fazlası Uzak Şehir'i izliyordu.

Sezon açılışındaki 7,65 ile karşılaştırıldığında dizinin Total'de yaklaşık iki ayda 2,45 puan kazandığı görülüyor. Böylece Uzak Şehir'in reytingi 3. sezonda ilk kez çift haneli rakama ulaşmış oldu, ancak bu eşiği bu sezon gören tek dizi o değil.

Show TV ve TRT 1 dizilerinin ardından Uzak Şehir, çift haneyi gören 3. dizi oldu.

Show TV ve TRT 1 dizilerinin ardından Uzak Şehir, çift haneyi gören 3. dizi oldu.

2026-2027 sezonunda bu barajı ilk aşan yapım, Show TV'nin Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı buluşturan dizisi Sevdan Bir Ateş olmuştu. Dizi 30 Eylül'deki 4. bölümüyle ABC1'de 10,06'ya ulaşmış, ancak aynı akşam Total'de 9,68'de kalarak çift haneyi yalnızca ABC1 listesinde görmüştü.

Ardından TRT 1'in Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'li dizisi Taşacak Bu Deniz 30 Ekim'de Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 alarak sezonun reyting rekorunu kırdı, 6 Kasım'da da Total'de 11,11 ile zirvedeki yerini korudu. Pazartesi akşamlarının liderinin gelecek hafta bu seviyeyi koruyup koruyamayacağı ise şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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