Zirve Değişmedi, Rakibine İki Kat Fark Attı: 2 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
Geçen hafta derbi akşamında kan kaybeden pazartesi dizileri bu kez toparlandı. Uzak Şehir reytingini yükseltip üç listede de zirvedeki yerini korurken Altı Üstü İstanbul kaybettiklerinin büyük kısmını geri aldı. Final bölümüyle ekrana veda eden Sevdam Karadeniz ise düşüşünü sürdüren tek dizi oldu.
İşte 2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Uzak Şehir, TOTAL'de 9,31 reytingle üç listede de zirvedeki yerini korudu ve AB'de 1,33 puan yükseldi.
Altı Üstü İstanbul TOTAL'de 0,92 puan toparlandı, AB'de 6. sıradan 4. sıraya yükseldi.
Sevdam Karadeniz final bölümünde AB'de 0,54 reytingle 44. sıraya düştü.
Final iddiası gündem olan Evlilik Güzeldir, AB'de son üç haftanın en yüksek reytingini aldı.
2 Kasım Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın