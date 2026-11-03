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Zirve Değişmedi, Rakibine İki Kat Fark Attı: 2 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları

Zirve Değişmedi, Rakibine İki Kat Fark Attı: 2 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 11:56
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2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

Geçen hafta derbi akşamında kan kaybeden pazartesi dizileri bu kez toparlandı. Uzak Şehir reytingini yükseltip üç listede de zirvedeki yerini korurken Altı Üstü İstanbul kaybettiklerinin büyük kısmını geri aldı. Final bölümüyle ekrana veda eden Sevdam Karadeniz ise düşüşünü sürdüren tek dizi oldu.

İşte 2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları...

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Uzak Şehir, TOTAL'de 9,31 reytingle üç listede de zirvedeki yerini korudu ve AB'de 1,33 puan yükseldi.

Uzak Şehir, TOTAL'de 9,31 reytingle üç listede de zirvedeki yerini korudu ve AB'de 1,33 puan yükseldi.

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 3. sezonun 8. bölümünde TOTAL'de 9,31, AB'de 6,72, ABC1'de ise 8,35 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci oldu.

Derbi akşamında bile reytingini artıran Uzak Şehir, bu hafta yükselişini sürdürdü. TOTAL reytingi 8,51'den 9,31'e, AB reytingi 5,39'dan 6,72'ye, ABC1 reytingi ise 7,12'den 8,35'e çıktı. Üstelik AB'de aynı saatteki rakibi Altı Üstü İstanbul'un neredeyse iki katı reyting alarak aradaki farkı 3,14 puana taşıdı.

Altı Üstü İstanbul TOTAL'de 0,92 puan toparlandı, AB'de 6. sıradan 4. sıraya yükseldi.

Altı Üstü İstanbul TOTAL'de 0,92 puan toparlandı, AB'de 6. sıradan 4. sıraya yükseldi.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 19. bölümüyle TOTAL'de 6,96, AB'de 3,58, ABC1'de ise 6,02 reyting aldı. Dizi TOTAL ve ABC1'de ikinci, AB'de dördüncü sırada yer aldı.

Geçen hafta derbi akşamında en sert düşüşü yaşayan dizi, kaybettiklerinin büyük kısmını geri aldı. En belirgin artış 1,35 puanla ABC1'de geldi. Ancak dizi, 19 Ekim'deki TOTAL 7,47, AB 4,14 ve ABC1 6,66'lık seviyesinin hâlâ gerisinde kaldı.

Sevdam Karadeniz final bölümünde AB'de 0,54 reytingle 44. sıraya düştü.

Sevdam Karadeniz final bölümünde AB'de 0,54 reytingle 44. sıraya düştü.

Yayın öncesinde kadrosundan 6 oyuncunun ayrılmasıyla gündem olan NOW dizisi Sevdam Karadeniz, final kararının ardından 4. bölümüyle ekrana veda etti. Dizi veda bölümünde TOTAL'de 0,91 reytingle 34., AB'de 0,54 reytingle 44., ABC1'de ise 0,88 reytingle 33. sırada kaldı.

12 Ekim'deki ilk bölümünde TOTAL'de 2,11 reyting alan dizi, dört bölümde reytinginin yarısından fazlasını kaybetti. AB'deki tablo daha da çarpıcı: ilk bölümde 1,94 olan AB reytingi finalde 0,54'e indi.

Final iddiası gündem olan Evlilik Güzeldir, AB'de son üç haftanın en yüksek reytingini aldı.

Final iddiası gündem olan Evlilik Güzeldir, AB'de son üç haftanın en yüksek reytingini aldı.

TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir, 9. bölümünde TOTAL'de 2,50 reytingle 12., AB'de 3,19 reytingle 6., ABC1'de ise 3,00 reytingle 10. sırada yer aldı.

Geçen hafta AB'de 7. sıraya gerileyen dizi bu kez bir basamak yükseldi. AB reytinginin TOTAL reytinginin üzerinde kalması da dikkat çekti.

2 Kasım Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

2 Kasım Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Uzak Şehir

Total: 9,31 (1)

AB: 6,72 (1)

ABC1: 8,35 (1)

Altı Üstü İstanbul

Total: 6,96 (2)

AB: 3,58 (4)

ABC1: 6,02 (2)

Evlilik Güzeldir

Total: 2,50 (12)

AB: 3,19 (6)

ABC1: 3,00 (10)

Sevdam Karadeniz

Total: 0,91 (34)

AB: 0,54 (44)

ABC1: 0,88 (33)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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